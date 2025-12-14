北市充電調度站卡關！公車全電動化恐跳票 蔣萬安承諾1個月內找地（本報資料照片）

台北市目標於民國119年實現市區公車全電動化，並在114年底達成1000輛上路。但市議員許淑華指出，受充電調度站預定地仍借作市場中繼使用影響，進度嚴重落後，估計最快也要到120年才能完成全電動化目標，且市府目前竟將調度站改移至堤外，因淹水疑慮根本難以設置充電樁。台北市交通局回應，目前已有995輛電動公車，年底可望破千，市長蔣萬安則允諾，會在1個月內找到合適設置地點。

為推動淨零碳排，中央交通部訂定「2030年全台公車電動化」目標，北市府也制定《淨零排放管理自治條例》響應，逐步推動公車電動化，目標於119年實現市區公車全面電動化，蔣萬安也在7月宣示，目標今年底達到1000輛電動公車的目標。

廣告 廣告

許淑華說，截至10月27日，全市3325輛公車中，僅有925輛完成汰換，電動化比例僅27.8％，遠低於台中等縣市的5成以上，為「六都最後一名」。

許淑華指出，若台北市要在119年前完成全面汰換，交通局是以平均每年汰換400輛為目標，依照此規畫，仍需再6年，也就是到120年才能將全市3325輛汰換完畢，進度落後，政策恐將跳票。

許淑華表示，讓時程嚴重延宕的主因是，原本作為3條繁忙公車路線匯集的東園調度站，原欲作為電動公車充電調度站，但因為借給市場處作為第一魚果市場改建期間的中繼市場及冷藏辦公室，遲遲無法取回土地。

許淑華說，沒想到原定112年完工的魚果市場改建案，因工程延宕，目前進度只有46.998％，工期要拖到120年1月才會完工。換言之，東園調度站至少要等到120年後才能歸還，意味著119年以前，北市恐無法如期興建供全數電動公車使用的足額電動樁。

許淑華說，市府目前竟將調度站遷移至華中橋堤外，若把充電樁裝在堤外，遇到天候不佳河水暴漲時，將面臨毀損風險，容易造成危險疑慮，同時也會增加後續維護與管理成本，難以設置充電樁，要求市府於今年底前，確認東園調度站設置公車充電樁場地。

交通局交工處回應，截至12月12日，北市共有995輛電動公車上路，預計年底可以突破1000輛，公車業者會在柴油公車屆滿使用年限時，將其汰換為電動公車。

蔣萬安允諾，目前市府正盤點其他具可行性的公有土地，會在1個月內找到合適的新調度站及充電樁設置地點。

更多中時新聞網報導

許瑋甯染流感 只敢讓兒腳貼臉

國光獎》橫掃12獎牌 陳冠伶拚登奧運殿堂

南珉貞曾遭襲臀 撂重話「性騷不是粉絲」