北市光復南路大樓火災釀2死！罹難者身分曝光 他1原因外出躲死劫

台北市大安區光復南路一棟住宅大樓於1月31日晚間發生重大火警。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區光復南路一棟住宅大樓於1月31日晚間發生重大火警，造成一對情侶不幸喪命。火勢發生在12層樓鋼筋混凝土建築的10樓，消防人員接獲通報後迅速趕往現場灌救，約於晚間9時18分將火勢完全撲滅，所幸未波及其他住戶。

台北市消防局表示，當晚8時30多分獲報後，立即出動21輛消防車、5輛救護車及67名消防人員前往搶救。抵達時，10樓已竄出大量火舌與濃煙，消防人員隨即破門佈線射水，約半小時內成功控制並撲滅火勢。

初步勘查顯示，起火戶室內家具與裝潢嚴重燒毀，燃燒面積約50平方公尺，火勢未向外延燒。火警發生時，大樓內共疏散58名住戶，其中31名男性、27名女性。

警消於滅火過程中，在該戶浴室內發現一男一女倒臥地面，已無生命跡象。兩人隨即分送國泰醫院及台北醫學大學附設醫院急救，仍於晚間10時許相繼宣告不治。死者身分確認為許姓女子（55歲）及邱姓男子（61歲），兩人為男女朋友關係。

據了解，該戶房屋登記在許女名下，10樓共有4戶住家，火災發生時其餘住戶皆未在家。大樓管理員指出，邱男並非每日居住於此，僅偶爾留宿。許女為離異的單親母親，育有一子一女，女兒已出嫁未同住，兒子平日與母親同住，任職便利商店，當天因休假外出訪友，因而未在火災現場，逃過一劫，目前已與警方取得聯繫。

消防單位研判，兩名死者疑因吸入大量濃煙昏迷，逃生不及而倒臥浴室。至於確切起火原因及實際死因，仍須由火災調查人員鑑定，並報請檢察官相驗後進一步釐清。



