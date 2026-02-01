北市光復南路大樓火警 1男1女受困10樓屋內送醫不治

週末晚間的台北市大安區光復南路附近，原本寧靜的住宅巷弄，突然被火光和消防局鳴笛聲打破，一棟大樓高樓層窗戶竄出火舌，濃煙還不斷向外冒出，消防人員在外頭馬路佈線灌救，救護車也已經抵達待命。

事發突然，警方趕抵現場拉起管制，指揮來往車流，原本雙向通行的道路一度只剩單向可以通行，消防局破門進入10樓民宅，初步發現一男一女都已經沒有了呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍傷勢過重，不幸死亡。

火勢在1個小時內撲滅，50多名大樓住戶也都疏散到1樓空曠處，避免火勢和濃煙進一步擴散，警方與消防單位已封鎖現場，至於詳細起火原因及身亡的住戶身分，仍有待消防火調人員進一步調查釐清。

