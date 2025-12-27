北市兒童新樂園遊客破2千萬 規劃親子版跨年活動

（中央社記者陳昱婷台北27日電）開園11週年，台北市兒童新樂園昨天迎來第2000萬人次遊客，園方規劃，31日將慶祝這項里程碑，從晚間6時50分起推出無人機展演及煙火秀，打造親子版跨年晚會。

台北市立兒童新樂園在2014年底開幕，2019年8月入園人次突破1000萬，並在昨天達到2000萬人次。北捷遊憩公司今天透過新聞稿表示，成為第2000萬人次遊客的林先生是帶著2個孩子前來，得知成為幸運兒時非常驚喜。

林先生說，兒童新樂園是全家人都喜愛的休閒場所，很開心拿到可在明年全年不限次數免費入園的「幸福無限樂園卡」，一定會常常再來。

北捷遊憩公司表示，31日的跨年活動將結合這項里程碑，安排認證與祝賀儀式，邀請幸運家庭一同站上舞台，與市民共同見證屬於兒童新樂園的重要時刻，讓入園人次不只是數字，而是一段被城市記住的幸福故事。

北捷遊憩公司表示，兒童新樂園當天營業時間將延長至晚間9時30分，從晚間6時50分開始近距離、長達480秒的「Break Through the Sky幸福心樂園」無人機展演，接著在晚間7時與8時26分施放2場煙火秀。

此外，當天晚間7時將與全球第一個迎接新年的國家紐西蘭連線，轉播當地地標天空塔（Sky Tower）跨年煙火，打造適合闔家參與的跨年體驗，讓親子家庭與跨世代族群都能在安全、溫暖的氛圍中共同迎接2026年。（編輯：李錫璋）1141227