北市兒童照護政策 守護0-6歲健康成長

臺北市全方位守護兒童健康，打造友善育兒城市

臺北市持續推動兒童健康照護，推出「幼兒專責醫師制度計畫」，強化0至3歲幼兒健康管理與照護品質。此外，「臺北市兒童醫療補助計畫」也擴大補助對象，並開放跨區就醫補助，降低育兒家庭的醫療支出。



臺北市衛生局醫事管理科科長吳岱穎表示，「幼兒專責醫師制度計畫」由專責醫師全面掌握幼兒照護需求，提供疾病預防、健康促進、發展評估、疫苗接種、牙齒塗氟與轉介等服務；並於必要時安排居家訪視，給予家庭完整支持。截至114年，臺北市共71家合作醫療機構及253位專責醫師加入，包含北市聯合醫院中興、仁愛、和平婦幼、忠孝及陽明等5大院區都提供計畫相關服務。幼兒專責醫師照護範圍涵蓋北市12個行政區，家長無須跨區奔波，即可於住家附近獲得連續性照護。家長可透過衛生福利部「幼兒專責醫師媒合平臺」選擇院所及醫師，或直接至合作院所填寫通知函參與計畫，享有專屬醫療管家式服務。

吳岱穎科長並表示，衛生福利部國民健康署補助未滿7歲兒童6次「兒童發展篩檢服務」，由受訓合格的小兒科及家庭醫學科醫師執行，針對粗大動作、精細動作、語言認知及社會發展四大面向，完整評估兒童發展情形。家長可請攜帶「兒童健康手冊」及「健保卡」，依6次時程帶孩子至兒童發展篩檢服務院所接受篩檢服務。為建構完整的兒童防護網，除了現行中央提供0至6歲幼兒的9種19劑次公費常規疫苗外，臺北市更進一步照顧弱勢兒童健康，提供輪狀病毒口服疫苗及腸病毒71型疫苗提供額外補助。在補助資格方面，針對第1類及第3類兒童提供「輪狀病毒口服疫苗」定額補助；符合第2類資格的兒童，則享有「輪狀病毒」及「腸病毒71型」兩項疫苗全額補助。期盼透過完善的疫苗政策，降低兒童感染風險及就醫次數，同時減輕家庭的經濟與照顧負擔。

臺北市衛生局指出，「臺北市兒童醫療補助計畫」目前已有近300家特約醫療院所參與，提供完善的兒童健康照護需求。為使補助對象更貼近實際需求，補助對象逐年擴大，除一般兒童、第三胎兒童外，也納入低收入戶、特殊境遇家庭、極低體重早產兒、重大傷病及罕見疾病兒童等弱勢族群。自114年起放寬一般兒童監護人設籍條件，使育兒家庭能更早受惠、降低醫療支出負擔。此外，因應基北北桃生活圈往來密切，兒童跨區就醫日益普遍，開放外縣市醫療機構申請加入特約，讓臺北市兒童跨區就醫時仍享有補助權益，進一步提升整體就醫便利性。這項補助範圍包括門、急診掛號費，門、急診、住院健保部分負擔，以及住院醫療費用自付額等項目，有效降低育兒家庭的醫療支出。此外，也配合國民健康署預防保健門診提供安全健康諮詢，協助家長掌握照護指引及強化育兒環境安全性等，打造更完善、安心的兒童成長環境。

臺北市衛生局表示，期望透過整合醫療、公共衛生與社會福利資源，從醫療補助、專責醫師照護、疫苗防護到發展篩檢，層層把關孩子的健康與成長，讓家庭育兒更安心。