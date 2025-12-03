北市兒童輕生通報暴增9倍！ 學校因素提升至10%

根據衛福部統計數據顯示，北市14歲以下兒童輕生通報人次，已從民國106年的403人次，攀升至113年的3998人次。市議員許淑華對此對台北市長提出質詢。蔣萬安允諾，將讓心理諮商師進駐全市18所學生人數超過1000人的大型國小。

北市14歲以下兒童輕生通報人次，已從民國106年的403人次，攀升至113年的3998人次。 （示意圖／Pixabay）

許淑華在議會中指出，台北市目前共有139所國小，其中學生超過1000人的學校有18所。她批評教育局在112年質詢後，僅採用校方主動申請補助的被動處理方式，並非主動派駐心理師進入校園，要求教育局重新研議進駐計畫。

衛福部統計資料進一步顯示，104年至113年間，台北市14歲以下兒童因學校問題輕生的比例占率持續上升，從106年的2%，到113年已達9.2%，近10年因學校問題輕生的比例占率已逼近10%。

百齡國小校長張育成表示贊成由教育局直接配置專業人員，他指出學校目前僅有2位專任輔導老師，並未配備專業心理諮商師。張育成認為心理諮商師不應只限於輔導學生，也可服務老師，若受限於人力，也可採取跨校支援的方式。

台北市14歲以下兒童因學校問題輕生的比例占率持續上升。 （示意圖／Pixabay）

許淑華要求，應針對北市超過1000位學生以上的18所小學，至少配置1名常駐心理諮商師，進駐學校輔導室協助輔導業務；其餘121所小學則因應學校需求，補助心理諮商師費用。

教育局回應表示，北市除了依法建置專任輔導教師外，另對1000人以上大型學校配置心理師、社工師等專任專業輔導人員，提供三級輔導與危機介入，功能上已形同常駐心理師。教育局強調，同時結合醫療入校計畫，逐年提高補助額度，全額補助學校所需經費。

★如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

