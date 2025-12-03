北市兒童輕生通報暴增9倍！心理諮商師將進駐18小學（示意圖：shutterstock／達志）

台北市14歲以下兒童輕生通報人次近9年節節攀升，從民國106年的403人次，113年已升至3998人次，且近10年因學校問題輕生的比例占率已逼近10％。市議員許淑華指出，她曾要求教育局在北市1000人以上的18所小學內，至少需進駐1名心理師，教育局竟用校方主動申請補助方式被動處理，要求再次研議進駐計畫。市長蔣萬安允諾，會讓心理諮商師進駐到18所小學。

據衛福部統計，104年至113年台北市14歲以下兒童輕生通報人次，從106年403人次，113年已升至3998人次；另外，孩子因學校問題輕生比例的占率，從106年的2％，113年已達9.2％。

廣告 廣告

許淑華指出，台北市目前有139所國小，學生超過1000人以上則有18所，她在112年質詢要求1000人以上國小需至少進駐1名心理師，教育局竟用校方主動申請補助方式被動處理，非主動派駐心理師進校園。

許淑華要求，研議針對北市超過1000位學生以上18所小學，應至少配置1名常駐心理諮商師，進駐學校輔導室協助輔導業務；其餘121所小學因應學校需求，補助心理諮商師費用。

百齡國小校長張育成表示，學校目前僅有2位專任輔導老師，並未配備專業心理諮商師，他贊成由教育局直接配置專業人員，且也不限於只輔導學生，也可服務老師，若受限於人力，也可採取跨校支援的方式。

蔣萬安表示，會讓心理諮商師進駐到18所小學，以隨時提供諮商服務；教育局回應，北市除了依法建置專任輔導教師外，另對1000人以上大型學校配置心理師、社工師等專任專業輔導人員，提供三級輔導與危機介入，功能上已形同常駐心理師，同時結合醫療入校計畫，逐年提高補助額度，全額補助學校所需經費。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

更多中時新聞網報導

黃小柔寫驚悚小說 蘊藏家人的愛

登山健行小心 三高族群先循序暖身

登記結婚啥都沒帶 藍心湄虧新人兩個阿呆