北市內湖交通改善 堤頂大道將撤除移動式柵欄

台北市府與市警局持續改善內湖區交通壅塞情形，今（26）公告12月1日7時起撤除堤頂大道二段分隔島缺口的移動式柵欄，並同步增設「禁止左轉標誌。

內湖堤頂大道二段與瑞光路358巷口柵欄將撤除。（圖／翻攝畫面）

內湖警分局指出，為降低堤頂大道二段與瑞光路358巷路口車輛碰撞風險並提升整體交通安全，該路口分隔島缺口之移動式柵欄將自 12月1日上午7時起撤除；另市府交通管制工程處將同步增設「禁止左轉（平日7-10時除外）」標誌，並於非尖峰時段調整為「閃光號誌」運作模式，提醒民眾注意路口狀況。

堤頂大道二段與瑞光路358巷口（北往南）禁止左轉（平日7-10時）除外 。（圖／翻攝畫面）

警方表示，為紓解平日上午尖峰進入內科地區的車流，去年10月4日起堤頂與瑞光路358巷路口快、慢車道分隔島開闢新缺口，並配合時段性禁止堤頂大道左轉港墘路，於非開放左轉時段設置移動式柵欄阻隔橫向穿越，實施一年已有效改善堤頂大道南北向及舊宗路北向車流的旅行時間，提升整體通行效率。

警方說，因堤頂大道二段為南北各五線寬闊快速道路，離峰時段平均車速達約70至80公里，曾發生車輛碰撞移動式柵欄事故，市府相關單位考量路口型態調整已行之有年，且用路人多已熟悉新配置，經研議後決定撤除移動式柵欄，改以標誌與號誌管理方式持續維護路口安全。

內湖分局提醒，民眾駕車行經路口時應降低車速提高警覺，並遵循現場標誌號誌及警察或義交指揮，避免在路口停等造成阻塞，共同維護道路安全與順暢。

