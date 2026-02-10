北市內湖公園驚見陌生男強拉童 警方循線逮人後強制送醫
台北市內湖區瑞陽公園昨（9日）下午驚傳拉童事件，一對夫妻帶著孩子在公園內遊玩時，突遭陌生男子靠近並試圖拉扯孩童，行徑詭異，嚇壞現場家長。警方獲報後迅速介入，循線找到涉案的康姓男子，將人帶返派出所偵辦後依法強制送醫。
據了解，事發在昨（9日）17時許，地點位於內湖區文德路22巷一帶的瑞陽公園。當時一對父母帶著孩子在公園活動，未料一名康姓男子突然靠近，未與孩童互動，便伸手欲拉扯孩子，家長立即出面制止。過程中，母親也拿起手機錄影蒐證，場面一度相當緊張。
報案民眾表示，該名男子行為突兀，靠近時並未說明來意，讓家長與孩子都受到不小驚嚇。警方到場後，依相關事證將男子帶回偵辦。過程中，該名男子對於自己為何會拉扯孩童也說不清楚。
警方後續依法受理，報案家長已對該名男子提出傷害及強制等告訴，相關案件將移請士林地檢署偵辦。同時，考量男子行為異常，且居住於案發地附近，警方也依規定將其強制送醫評估，以避免再發生危害他人安全情事。
警方提醒，家長帶孩童外出時務必提高警覺，若發現可疑人士接近，應立即制止並通報警方，共同維護孩童安全與公共秩序。
