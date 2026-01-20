北市內湖國小管樂團攜手空軍軍樂隊合奏交流

臺北市內湖國小管樂團參訪空軍軍樂隊，體驗行進演奏

空軍軍樂隊成員親自指導學生

透過交流與分享，深化學生的音樂素養

臺北市內湖國小管樂團與空軍軍樂隊進行合奏

臺北市內湖國小管樂團參訪空軍軍樂隊，透過演奏示範、合奏互動與經驗交流，讓學生近距離感受軍樂隊的專業風采，在深化音樂教育內涵的同時，也將國防教育向下扎根。

內湖國小表示，空軍軍樂隊以精湛演出展現高度紀律與專業素養，演奏多首經典樂曲，讓學生深刻體會音樂的感染力與軍樂的莊嚴魅力；內湖國小管樂團學生也以平時練習成果回應，展現扎實的音樂基礎與自信舞臺表現，獲得空軍軍樂隊成員肯定。

內湖國小指出，空軍軍樂隊成員也與學生分享學習歷程、軍中生活點滴、演奏技巧與團隊合作精神，並親自指導學生，提升管樂隊的音準、節奏及合奏默契，讓學生增進音樂知能，收穫良多。

內湖國小表示，這次的跨齡交流，不僅拓展學生的音樂視野，更從軍樂隊身上學習到自律、堅持與團隊精神，對人格與藝術素養的培養皆具深遠意義。