北市內湖堤頂與瑞光路358巷口交通精進 撤分隔島+移動式柵欄、恢復號誌管制

內湖區堤頂大道二段與瑞光路358巷口（南往北）禁止迴轉。（圖／翻攝畫面）

為降低堤頂大道二段與瑞光路358巷路口車輛碰撞風險並提升整體交通安全，該路口分隔島缺口之移動式柵欄將自12月1日7時起撤除。另市府交通管制工程處將同步增設「禁止左轉（平日7-10時除外）」標誌，並於非尖峰時段調整為「閃光號誌」運作模式，提醒用路人行經時務必留意路口狀況。

為紓解平日上午尖峰進入內科地區的車流，自去年10月4日起，堤頂與瑞光路358巷路口快、慢車道之分隔島開闢新缺口，並配合時段性禁止堤頂大道左轉港墘路，於非開放左轉時段設置移動式柵欄阻隔橫向穿越。措施實施一年餘以來，已有效改善堤頂大道南北向及舊宗路北向車流的旅行時間，提升整體通行效率。

惟堤頂大道二段為南北各五線之寬闊快速道路，離峰時段平均車速達約70至80公里，部分車輛曾與移動式柵欄發生碰撞，影響交通安全。市府相關單位考量路口型態調整已行之有年、用路人多已熟悉新配置，經研議後決定撤除移動式柵欄，改以標誌與號誌管理方式持續維護路口安全。

內湖分局提醒，行經路口時應降低車速、提高警覺，並遵循現場標誌號誌及警察或義交指揮；另請用路人避免於路口停等造成阻塞，共同維護道路安全與順暢。

