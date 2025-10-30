北市內湖建物地下室淹水傳爆炸 95戶停電逾10小時
台北市內湖區有民眾於28日上午發文抱怨，早上六點多傳出爆炸聲，然後社區不明原因就發生停電。對此，台電也針對停電事故做出回應！
台電表示，28日上午6時10分，台北市內湖區東湖路一處建物因地下配電室淹水，導致周邊425戶居民停電。台灣電力公司（台電）接獲報告後，迅速派遣人員前往現場進行檢修。台電在第一時間成功隔離故障區域，並恢復了330戶的供電。
台電指出，為了加快修復進度，台電增派人力及抽水設備，全力搶修，最終在下午4時05分時，剩餘的95戶居民也全部恢復供電。此次事件引起居民的廣泛關注，許多人在社交媒體上表達停電期間的經歷。對此，台電表示，將持續加強設備的維護，以避免類似事件再次發生。
