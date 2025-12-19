北市內湖情殺案女遭刺19刀亡 男子一審判無期徒刑

（中央社記者林長順台北19日電）北市內湖區去年11月發生情殺案，52歲宿姓男子不滿48歲蔡姓女子要分手，涉持刀刺傷蔡女19刀後自戕，宿男送醫無礙，蔡女送醫傷重不治。士林地院今天判處宿男無期徒刑，可上訴。

根據檢方起訴書，52歲男子宿世新與蔡女為舊識，2人曾於多年前為男女朋友關係，後來因故而分手。蔡女自民國111年7月10日起再次與宿男取得聯繫後，2人就開始維持男女朋友關係，直至因蔡女再次要求分手，致宿男心生不滿而多次傷害蔡女，且持續在雙方LINE對話中語帶威脅蔡女。

廣告 廣告

檢方查出，宿男於去年11月25日上午近10時，將彈簧刀藏放褲子口袋內隨身攜帶，前往蔡女位於台北市內湖區工作地點，2人在某騎樓旁花圃處交談並發生爭執，宿男竟趁蔡女起身時，取出彈簧刀，將蔡女推往騎樓牆壁後，接連從正面胸口刺了數刀，其中1刀刺入途徑達9公分，陸續刺中右心房，刺穿肝臟。

蔡女這時勉強重新起身站立欲離開，並大聲尖叫，宿男不顧蔡女呼救，再次將蔡女推倒，再刺數刀，導致蔡女無法起身後，宿男持刀往自己左胸刺。

路人聽到蔡女慘叫聲後，以大聲嚇阻並持交通錐朝宿男丟擲，打掉宿男彈簧刀在地，多名路人再分別阻止宿男再次持刀、並報警處理。警察到場後，以現行犯逮捕宿男。蔡女被送醫急救，因全身合計19道銳器傷造成大量出血，導致出血性休克死亡。

士林地檢署依殺人罪起起訴宿男，並移審士林地方法院國民法庭審理。

士院國民法官法庭審理後，認為宿男持具高殺傷力的兇器，執意對死者猛烈、兇殘攻擊，出於對死者的殺人故意，今天依殺人罪判處宿男無期徒刑，褫奪公權終身。全案可上訴。（編輯：方沛清）1141219