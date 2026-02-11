北市內湖東湖路民宅竄火 4人受困獲救

〔記者鄭景議／台北報導〕〕台北市內湖區東湖路113巷1棟民宅今日上午10時42分驚傳火警。現場1樓冒出大量火煙並全面燃燒，導致多名住戶受困，情況一度非常危急。台北市消防局獲報後立即出動大量人車趕往灌救，陸續從地下室及高樓層救出包含1名16歲少女在內的4名民眾。所幸受困人員意識均清醒，警消持續確認是否還有受困人員，詳細起火原因仍待進一步釐清。

台北市消防局今日上午接獲多通報案電話，指稱東湖路1處民宅1樓發生火警，且有民眾受困。消防局不敢大意，立即派遣多個分隊前往搶救。消防人員抵達現場時，發現1樓內部已全面燃燒，濃煙不斷往高層樓竄升，隨即布線進入屋內進行搜救。

搜救人員入內搜索後，先是在地下室接觸到1名16歲少女，隨即將其安全救出；緊接著在3樓救出2名住戶，並在隔壁棟3樓救出另外1名民眾。這4名受困者被救出時雖然受到驚嚇，但意識皆清醒，現場經醫護人員初步檢查後，暫無生命危險，後續將針對吸入濃煙情況進行觀察。

初步調查發現，起火點疑似位於1樓空間。內湖分局警方也派員到場協助交通疏導，維持周邊巷弄秩序。

