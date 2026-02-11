北市內湖民宅大火！全面燃燒「多人受困」 目前救出4人
即時中心／林韋慈報導
台北市內湖區東湖路一棟民宅今（11）日上午驚傳火警！警消獲報趕抵現場，發現一樓全面燃燒，現場多位民眾受困，消防人員搶救中。
目前警消於地下室救出1名16歲少女、3樓救出2人、隔壁3樓救出1人，至於確切受困人數、發生經過仍有待進一步調查釐清。警方表示，10時42分於東湖路113巷129號1樓發生三級火警，入內搶救確認中。目前人員都意識都清醒。
