北市內湖民宅火警！一度多人受困 警消救出4人

台北市內湖區今日上午發生火警，警消出動救出4人。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北市內湖區東湖路一棟民宅今日上午傳出火警，警消獲報第一時間派出各式消防車22輛、救護車6輛、人員80人前往搶救，趕抵現場發現一樓全面燃燒一度多位民眾受困，目前已救出4人，詳細起火原因仍待釐清。

內湖東湖路113巷內一處民宅發生火警，消防局出動22輛消防車、6輛救護車以及80人前往搶救，火勢於11點38分撲滅，先於地下室救出1名17歲少女、3樓救出2人、隔壁3樓救出1人。至於詳細傷亡與起火原因等仍有待進一步調查釐清。

廣告 廣告

被救出的4人均意識清楚，消防局指出，於地下室1樓救出的17歲少女，喉嚨鼻子不舒服，送往國醫醫院；3樓救出50多歲婦人也有喉嚨與鼻子不適，送往忠孝醫院治療。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

副教授性侵小30歲女業務？納小三又逼墮胎 長榮大學回應了

台南鹽酥鴨店老闆酒駕撞死清潔隊員！檢今偵結起訴