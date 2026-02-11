北市內湖民宅火警 警消救出5人肇因待查
（中央社記者黃麗芸台北11日電）台北市內湖區東湖路1處民宅今天發生火警且有人受困，警消獲報立即馳援，並分別於地下室和3樓等處共救出5人，均嗆傷、意識清醒並送醫治療，詳細起火原因仍待釐清。
警消上午10時42分獲報，稱內湖區東湖路113巷某處民宅1樓發生火警，且有人受困，立即出動大量人車到場搶救和確認。
經調查了解，警消分別於地下室、3樓等多處救出受困民眾共5人，大多為嗆傷、意識清醒，已協助送醫治療。
警方也出動18警在場協助現場交通疏導與安全管制，包括康寧路三段75巷及東湖路113巷周邊實施交通管制，並配合協助救災。
現場火勢已於上午11時38分撲滅，詳細事發原因仍待後續調查釐清。（編輯：張銘坤）1150211
