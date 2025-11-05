北市內湖首創智慧機回收垃圾 免追環保車迴響大
（中央社記者楊淑閔台北5日電）台北市內湖區公所今天表示，9月起在5座公園率先設置智慧系列設備，包含垃圾、瓶罐回收機，24小時都可丟垃圾，免追環保車，使用付費並引導垃圾減量，已有其他鄰里也要跟進設置。
為了公共衛生、市容，台北市民定時定點丟垃圾及回收廚餘、瓶罐等廢棄物。內湖區副區長郭素蓉接受中央社記者電話訪問時說，轄區內曾於疫情期間設置資源回收設備，但後來不了了之，了解後發現符合市民需求，且有助減碳，進而構思「智慧鄰里公園系列計畫」。
她說，此計畫首波在轄區的瑞陽、文德二號、湖興、安湖三號及安康等5座鄰里公園，個別設置4個智慧設施，包含智慧垃圾回收機、智慧瓶罐回收機、智慧長椅及智慧告示牌，9月啟用，已有其他鄰里也要設置，並有市議員建議其他行政區也跟進。
她說明，費時半年與垃圾、瓶罐回收機業者晧陽環境科技討論，其後端並串聯遠東新世紀，將寶特瓶罐再利用製成聚脂纖維使用，環保又讓民眾免追垃圾車，也不必使用專用垃圾袋，就能隨時處理廢棄物。
統計顯示，2個月來，最多人在凌晨零時到清晨6時使用垃圾回收機，約占17%到20%，其次是清晨6時到7時，以及中午時段，目前已有其他鄰里也希望設置。
郭素蓉說，使用者付費、設備業者自負盈虧，機具設置免支出，透過設備秤重，0.2公斤以下付費新台幣3元，0.2至0.5公斤8元，超過0.5公斤，每0.5公斤加收8元；寶特瓶罐回收每15個回饋1元，鐵鋁罐每10個回饋1元，回饋單位不足，金額儲值到悠遊卡，下次使用累計。
她並說，對照市府免費收垃圾，使用者付費，以價制量可減少垃圾產出，估算每名使用者每天可減少0.5公斤垃圾，一年可減碳約146公斤。
智慧長椅部分，她說，委由台中業者結合光電板製作，光線會向地面投射，透過發光，增加夜間使用者的安全，並有充電功能；每座光電椅一年約可減少36公斤二氧化碳排放。
最後是智慧告示牌，她說，即公告QR-Code，使用手機掃描，即可獲得公園植栽等資訊，也可以提供改善公園規劃的意見。（編輯：張銘坤）1141105
其他人也在看
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 2 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
準鳳凰颱風恐北轉襲台「路徑似天兔」？氣象署曝可能走向：這天影響最大
中央氣象署預估，熱帶性低氣壓TD29最快在今明兩日（4日、5日）增強為今年第26號颱風「鳳凰」，且不排除接近台灣。不少氣象粉專也指出，準鳳凰颱風可能北轉撲向東台灣，和去年天兔颱風路徑似乎有些相似。對此，氣象預報員黃恩鴻表示，目前路徑變化還是很大，仍有許多不確定性，但有可能在下週二、三影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準颱風「鳳凰」恐飆強颱！路徑曝「這3天影響劇烈」全台有感
生活中心／周希雯報導今日（5）水氣減少，不過受東北季風影響，迎風面北部、東半部、恆春半島大致為多雲時陰偶有零星降雨，其中基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨機率高，雨勢較為持續，外出請多加注意。另外，位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓TD29，預估今日內將發展為今年第25號颱風「鳳凰」，巔峰強度可達強烈颱風，氣象粉專分析颱風3大未來走向，其中1路線「對台灣影響最劇烈，全台都有感。」民視 ・ 7 小時前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 6 小時前
準鳳凰北轉機率逐漸升高！「不排除升級強颱」 最新預估路徑曝光
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「氣象報馬仔」也示警，位於關島附近海面的熱帶擾動90w，由於北方槽線東移以致削弱副高西伸勢力，偏北向量明顯增加，迫使準鳳凰北轉的機率正逐漸升高。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
「鳳凰」颱風最快今生成 三路徑決定影響台程度
又有颱風要襲台了嗎？中央氣象署觀測，目前熱帶性低氣壓TD29，最快在今天就會增強為鳳凰颱風，而且這個準颱風，看起來有可能會逼近我們而來，關鍵就在於北轉的角度與時間點，假設高壓減弱得快，颱風可能會通過東...華視 ・ 5 小時前
iPhone 換電池趁現在！神腦原廠電池舊換新最高折 900 元，北市回收行動電源再送百元購物金
年末手機續航拉警報？神腦國際 (Senao) 宣布推出「iPhone 原廠電池舊換新」限時優惠，自即日起開放線上預約。活動適用 iPhone 12 至 iPhone 16 系列俏媽咪玩3C ・ 1 天前
東北季風接力「週日又有一波」！準鳳凰颱風路徑曝光 恐北轉撲台
今（4）日東北季風加上華南雲系影響，迎風面水氣偏多。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明日華南雲系逐漸離開，水氣有減少的趨勢，週四（6日）東北季風開始減弱，氣溫明顯回升。至於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，後續有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的可能，預估下週初期可能在菲東海面開始有北轉的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
扯! 整車垃圾丟鹿港洋仔厝溪 土地公廟「電眼」全都錄
中部中心／李文華 彰化報導真的是方便當隨便！彰化花壇鄉清潔隊，原本24小時開放讓民眾倒圾圾，但因整修工程，改成限時段開放，沒想到，許多民眾無視公告，垃圾直接丟在清潔隊大門，堆成垃圾山！更離譜的還有鹿港的洋仔厝溪，竟然有人載來整車的垃圾，直接丟進河道。晚間六點多，自小客車停在路旁，帶下來一包塑膠袋、再從車裡拽下一大袋，左右張望，四下無人，直接往旁邊溪裡拋丟，丟完趕快溜！另一輛白色自小客車更誇張！一來打開後車背門，我的天啊，塞得滿滿的整車，根本是一輛垃圾車，一男一女動作飛快，一包一包往溪裡拋，一車丟完，回頭又載來滿滿一車繼續丟！整車垃圾丟鹿港洋仔厝溪 土地公廟「電眼」全都錄（圖／翻攝畫面）離譜的亂丟垃圾就發生在彰化鹿港，洋仔厝溪旁，違法行徑都被5公尺外的土地公廟監視器拍下。依丟棄垃圾量開罰，少則依「廢棄物清理法」開罰1200-6000元；倒了一車又一車垃圾到河川裡的看仔細，依水利法可開罰2萬7500-500萬元； 河川內亂倒垃圾可依水利法可開罰2萬7500-500萬元（圖／翻攝畫面）垃圾亂丟的還有彰化花壇鄉清潔隊，門前被堆得像座垃圾山！清潔隊清得心很累，看到又有人來，趕緊揮手叫他們不是開放時間，麥擱來！花壇清潔隊原本開放24小時丟垃圾，但因整修工程，門口公告限時開放，但卻攔不住民眾「隨時」想丟垃圾的嚮往！相關單位只能繼續勸導，希望民眾守法更要發揮公德心。民眾無視公告24小時改限時開放倒垃圾 彰化花壇清潔隊門口 被堆成「垃圾山」(圖/翻攝畫面)原文出處：太誇張！ 整車垃圾丟鹿港洋仔厝溪 彰化花壇清潔隊門口 堆成「垃圾山」 更多民視新聞報導三義保育山坡地遭濫倒 垃圾山面積大如足球場空拍畫面曝光! 苗栗西山垃圾場2個月起火4次花蓮垃圾山再度起火！ 濃煙直竄天際、塑膠燃燒臭味擴散擾居民民視影音 ・ 1 天前
鳳凰颱風估今生成！3可能路徑曝 專家：恐達強颱等級
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」撰文道，熱帶性低氣壓「TD29」，由於所處及未來可能到達海域的環境條件，相當支持其繼續發展下去，評估今日就會增強為今年西北太平洋第26號颱風「鳳凰」，而「準鳳凰」將循環境駛流場的導引，繼續向西北方向前進，目前評估「準鳳凰...CTWANT ・ 10 小時前
今水氣偏多「3縣市大雨特報」熱帶性低氣壓最新動態曝
氣象署表示，今天（4日）天氣跟昨天類似，受東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多，3縣市大雨特報，北部、宜花地區天氣較涼，中南部日夜溫差較明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天（5日）持續受東北季風影響，北部及宜蘭天氣溼涼，周四（6日）東北季風減弱，清晨各地仍稍涼，北部、宜蘭白天氣溫稍回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
準颱風鳳凰強度恐達中颱以上 氣象署：週末是關鍵觀察期
準鳳凰颱風最快11月4日生成，強度可能達中度以上！氣象專家分析其路徑雖仍有變數，但高機率從台灣東部北上或直接侵襲台灣，外圍環流勢必對台灣造成影響。氣象署簡任技正「伍婉華」表示，如北轉時間較早，對台灣影響將較輕微。氣象分析師「吳聖宇」坦言，「TD29是個不好預報且麻煩的系統」，這將是連續第2年11月可能有颱風影響台灣。專家也提醒民眾留意颱風與東北季風的交互作用，這是觀察的重點！TVBS新聞網 ・ 23 小時前
準颱風鳳凰將生成！AI預估「將爆發性增為強颱」 是否侵台這2天是關鍵
關島附近的熱帶性低氣壓「TD29」預估在今（5）日生成鳳凰颱風，氣象署最新觀測，TD29今日凌晨2時中心位於北緯8.4度，東經143.0度，以每小時8公里速度，向北北西進行，並在11日、12日最接近台灣。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
颱風鳳凰生成倒數中！ 專家曝最壞劇本：恐南部登陸東部出海
受東北季風影響，全台天氣轉涼，北部與東部地區今天（5日）仍有局部短暫雨。至於颱風動態，中颱海鷗肆虐菲律賓，在關島附近的熱帶低壓TD29，預估最快今（5）日將發展為今年第26號颱風「鳳凰」，可能在未來幾天對台灣構成潛在威脅。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
準鳳凰對台灣威脅多大？專家曝影響最劇時程：這天起降雨增多
鳳凰颱風還沒生成，但是看起來蠻有機會成為再度11月份威脅台灣的颱風，氣象專家吳聖宇今（5）天表示，下週一(10日)開始東半部降雨增多，下週二到週四(11-13日)影響最大。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
準鳳凰颱風3路徑「全台有感」！ 週日、週一北轉關鍵期
持續受東北季風影響，今（5）天迎風面北部、東北部和東部仍有局部短暫雨，中南部午後山區則有零星短暫陣雨；今晨全台最低溫幾乎都落在20度以下，天氣逐漸轉涼，而大家最關注的TD29熱帶低壓動態，預計有三條可台視新聞網 ・ 10 小時前
準颱風「鳳凰」估5日生成 氣象署曝這兩天影響最劇
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導受東北季風影響，北部及東部地區今（5）日雲量偏多、局部地區降雨，其他地區晴到多雲。中央氣象署指出，目前西太平洋上有兩個熱帶系統，其中關島附近的熱低壓「TD29」有機會於今日發展成為第26號颱風「鳳凰」，而不管是走哪條預測路徑，預估週一（3日）接近台灣、週二（4日）影響最明顯，且不排除增強為「中颱」。氣象署預報員黃恩鴻表示，今日受東北季風影響，桃園以北、宜蘭、花蓮，雲量仍明顯偏多，依舊會有局部降雨出現；其他地區大多可見陽光，只有在山區午後有些零星雨勢，屬於晴到多雲的天氣型態；而今日雲系會逐漸往東遠離，水氣上會愈來愈少。黃恩鴻說，目前西太平洋上有兩個熱帶系統，「海鷗」颱風目前已逐漸進入南海，持續朝西移動，未來會進到中南半島一帶，對於台灣天氣不會有直接影響；而位於關島海面附近的熱低壓「TD29」，其旋轉中心非常明顯，但中心結構尚未非常紮實，預估今日可能會逐漸發展，形成輕颱「鳳凰」。從路徑潛勢預報圖推估，準颱風「鳳凰」朝偏西北西的方向移動，週末可能會來到菲律賓東方海面附近；9、10日將明顯北轉，但北轉的角度與時間，會決定對台灣的影響，它可能會從台灣東半側外海北上，甚至是特別接近台灣南側海面，或偏西進入中國廣東沿海附近，但無論是哪種路徑，就是週一會接近台灣、週二是影響台灣天氣最明顯的時候，強度不排除會增強至「中颱」，請民眾屆時特別留意。未來降雨趨勢部分，黃恩鴻提醒，明日東北季風減弱、水氣進一步減少，基隆北海岸、大台北地區、宜蘭、花蓮可能會有些局部雨勢，其他地區晴到多雲；7至9日各地水氣最少，明顯回溫，各地大致是多雲到晴，只有基隆北海岸、大台北山區、宜蘭與花蓮偶爾會有零星降雨；10日東北季風增強，北部、東半部降雨機率增加，北台灣再度轉為濕涼的天氣型態。未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）天氣提醒。（圖／民視新聞）原文出處：快新聞／準颱風「鳳凰」估5日生成 氣象署曝這兩天影響最劇 更多民視新聞報導「鳳凰颱風」今日恐生成！專家分析「3可能路徑」準颱風「鳳凰」恐飆強颱！路徑曝「這3天影響劇烈」全台有感颱風「卡玫基」翻版！鄭明典示警：對流爆發中民視影音 ・ 1 小時前