北市內湖驚傳男強拉幼童 警逮人強制送醫

北市內湖9日發生有男子強拉幼童事故，警方獲報後也到場逮人，並將人強制送醫。(圖／翻攝畫面)

北市內湖區驚傳有孩童險遭男子強行拉走。有民眾在網路上貼文表示，其9日帶兒子外出散步，行經瑞陽公園時卻突然遭到一名家住附近的29歲的康姓男子出手抱走男童，所幸父母見狀第一時間阻止，不過雙方也在拉扯過程中因此有擦挫傷情形。警方獲報到場後，也確認康男領有殘障手冊，並將其強制送醫。

據了解，儘管第一時間小孩的父親已阻止康男接近小孩，但康男疑似仍在試圖接近小孩，遭男童母親以滑板車阻擋，雙方發生拉扯衝突，因此受有擦挫傷。警方獲報到場後，確認康男領有殘障手冊，後續也在家屬陪同下強制就醫，但仍造成男童父母不少驚嚇，事後男童父母也對康男提起傷害與強制罪告訴。全案後續也移送士林地檢署偵辦。

