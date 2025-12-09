北市內湖高工升學說明會 攜手企業推動人才培育專班
臺北市內湖高工學校致力推動產學合作，積極引進國際企業大廠及國立大學豐厚資源，為學生搭建通往高科技產業的橋樑。近期攜手企業舉辦產學合作升學說明會，吸引近90位學生熱情參與，現場除了有面臨升學就業抉擇的高三學生外，也有不少高一、高二學生主動報名，顯示半導體產業的蓬勃發展，已成為校園內職涯規劃的熱門焦點。
在升學說明會上，旺宏電子公司招募任用部經理郭沛軒表示，連續兩年到內湖高工進行徵才，正是看重內湖高工學生在智慧製造領域展現的扎實基礎與強烈企圖心。郭沛軒經理向學生詳細解說半導體廠科技設備維護的核心職能，以及從技術員、工程師進階為管理幹部的職涯晉升階梯。郭沛軒經理指出，透過「工程師養成與國立大學進修並行」的人才培育專案，同時取得正式職員及國立聯合大學入學資格，經由學校理論課程與企業實務操作累積專業，扎實養成專業工程師所需關鍵能力。
內湖高工表示，本次活動互動熱絡，學生提問踴躍。高三學生在聽完企業分享後，對於半導體產線的挑戰性與發展前景有了更具體的認識，有助於審視自身的升學與就業規劃。還有高一學生表示，能在高中階段就接觸到一線大廠的真實資訊，讓他們能更有目標地安排校內的學習進度。
內湖高工林俊岳校長指出，臺北市教育局投入約4,500萬元在學校打造「智慧科技夢工場」，未來將攜手頂尖科技大學，引進與產業界同步的智慧製造系統、協作機器人等先進設備與技術，並規劃 AI 跨域專題製作、智慧技術認證課程及專業與國際競賽活動，讓校園成為結合智慧科技與國際連結的示範場域。
