北市內湖高工攜手西班牙 深化臺歐機器人技術合作

北市內湖高工聯手西班牙技職雙雄，展開機器人技術跨國交流

臺北市內湖高工與西班牙兩所技術學院—卓里埃里理工學校（Politeknika Txorierri）及托洛薩德阿綜合職業教育訓練中心（Tolosaldea LHII）簽署合作備忘錄，將深化課程與機器人技術交流。臺北市教育局表示，西班牙合作校方在歐盟伊拉斯莫斯+（Erasmus+）技職架構中擁有豐富經驗，這次合作將使臺歐技職合作從互相參訪升級為「深度技術交流」，讓臺北市學生站上歐盟智慧產業的技術舞臺。

臺北市教育局指出，內湖高工與西班牙兩校簽署合作備忘錄，展現與特定專業領域學校的精準對接。其中，卓里埃里理工學校涵蓋電信與資訊科技、機器人技術、機械設計與製造等專業領域；托洛薩德阿綜合職業教育訓練中心則在機電整合領域具備高度專業。這項合作不僅是校際交流，更是將臺北市在「智慧製造、機器人與機器手臂運用」方面的專長，轉化為國際對接的橋樑。透過新興技術的深度融合與資源共享，雙方將共同研發跨國教材，讓學生在校內即可參與符合國際標準的智慧科技訓練，使「機器人手臂應用」成為通行全球職場的專業護照。

臺北市教育局進一步說明，為打破地理限制，雙方將啟動線上課程交流計畫，針對專業技術進行深度對談與實作分享，讓學生體驗與歐洲頂級技職體系接軌的科技脈動。同時，將透過「技職菁英選拔機制」，優先遴選在智慧科技課程中展現卓越技術能力的學生，規劃赴西班牙進行實戰訓練，直接進入當地實驗室與企業場域見習，完成訓練後，學生將獲頒由合作學校核發的國際參與證明，強化未來於跨國企業就業或國內外頂尖大學進修的競爭優勢。

臺北市教育局表示，未來將持續辦理技職海外見學團、英語簡報競賽與營隊，並鼓勵申請教育部青年署「青年百億海外圓夢基金計畫」，培養學生在語言與技術上的國際交流力。教育局也將以AI、自動化與機器人等新興產業為核心，挹注產學資源，協助臺北市技職學校深化與全球頂尖教育機構的夥伴關係，全面提升學生的國際職場競爭力。