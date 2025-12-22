北市兩地隨機攻擊 警73分鐘掌握張文身分圍捕

台北市 / 綜合報導

張文的犯案計畫縝密，在短時間內連續縱火及隨機攻擊，犯案地點橫跨中山區到中正區，他在下午5點23分於北車犯案後，中正一分局警方迅速掌握他的身分，中山區警方則從縱火案掌握他的身分，前往他位於楊梅的老家查訪，並提供縱火犯訊息，從隨機攻擊案接獲報案，到確認身分展開圍捕，花費約73分鐘，警方也在張文於中山區犯案後的4分鐘後，就趕赴現場抓人，竭盡全力保障民眾安全，警方強調，虛心接受外界指教，對於跨單位的整合等相關作為，也將檢討精進。

19日下午4點53分，穿著雨衣，戴著帽子的張文，在租屋處陽台縱火後迅速離開，6分鐘後忠西派出所員警抵達現場，使用滅火器撲滅火勢，而就在同一時間，張文已經抵達台北車站準備犯案。

下午5點23分，張文開始投擲煙霧彈煤油彈，2分鐘後民眾陸續報案，忠西派出所所長，立刻離開張文租屋處趕赴車站，台北市警中正一分局長陳瑞基說：「(派出所長)事實上他(17時)31分離開火災現場，他用狂奔的方式，在32分到我們M8的聯通道，後續我們警力陸續到達。」

與此同時，因為張文在下午3點55分，就在中山區接連縱火，中山警方當時已鎖定張文，前往他楊梅老家搜索，台北市警中山分局長張耀仁說：「我們在18時18分的時候，偵查隊長將相關的情資，分享給中正第一分局的偵查隊長。」

晚間6點08分到18分之間，警方取得張文正臉照，中山分局也提供縱火犯情資，20分鐘後，警方確認張文身分啟動圍捕，從案發時間起算經過73分鐘，晚間6點37分，張文折返旅館「補給後」，隨即到中山站犯案，4分鐘後，員警陸續到場。

奮力狂奔想盡快逮捕嫌犯，張文逃上頂樓最終墜樓身亡，但他事前縝密計畫狡猾設下斷點，拖延查緝時間，讓警方背負與時間賽跑壓力，台北市警中正一分局長陳瑞基說：「針對未來跨單位整合，區域案件連動機制，快打部隊的迅速啟動，(進行)後續的深度檢討跟優化。」

警方竭盡全力在73分鐘內釐清嫌犯身分展開圍捕，遏止張文繼續對民眾造成危害，未來跨單位的整合能否再快一步，也將是警方檢討的重點。

