北市八連霸綠議員李建昌喊交棒！親曝接班人是「他」

2026年地方大選將至，議員選舉競爭也浮上檯面，已連任八屆的民進黨台北市議員李建昌，宣布將交棒給律師陳又新。李建昌還讚許陳又新是好人才，並呼籲支持者幫忙力挺接班人選。

已連任八屆的民進黨議員李建昌14日於臉書正式宣布，將交棒給律師陳又新。（圖／翻攝李建昌臉書）

距離2026年九合一大選不到1年，許多有志挑戰參選台北市議員的新人，也都在積極布局。據了解，民進黨可能會在過年前後展開提名初選作業，不少新人也利用時間勤跑基層，而在內湖南港，先前地方就已傳出李建昌將交棒給陳又新，而他也於14日凌晨在臉書上發文正式宣告此事。

李建昌。（報系資料照）

李建昌表示，「民代，就是一種職業，對民進黨而言，大多數就是這樣，是要從一而終的。但就國民黨而言，大半是家族的副業，他（她）們選個民代，其實是要照顧他（她）的事業或產業的。」

李建昌表示要交棒給陳又新。（圖／翻攝李建昌臉書）

李建昌說，他和陳又新在13日晚間已經連趕至少4個行程了，有宮廟平安宴，有里長辦公室尾牙宴，有家長會聯誼餐會，最後來到好友家族的餐敍。其實很辛苦，真的很辛苦，因為日間行程還沒算在內，「北市港湖區我要交棒給小老弟陳又新，他是個好人才。我們大家來幫忙他！」

