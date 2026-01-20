北市公共化幼兒園招生 5/25起線上登記抽籤

（中央社記者楊淑閔台北20日電）北市教育局今天表示，115學年度公共化幼兒園招生簡章出爐，須先於5月25日上午9時至27日中午12時進行線上登記，各園將於5月27日下午3時抽籤，抽籤結束後家長即可線上報到。

台北市教育局今天發布115學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心即公共化幼兒園的招生方式，全程線上作業。

教育局表示，115學年度北市公立幼兒園設有147校（園）、761班，核定招收2萬484名幼兒，非營利幼兒園則設有89園（中心）、核定招收7799名幼兒，可提供大量平價、優質及近便的教保服務。

教育局提醒家長，為避免影響其他幼兒登記或遞補權益，幼兒登記以各1園（中心）為限；抽籤後倘同時錄取北市公立幼兒園及非營利幼兒園暨教保服務中心，僅限報到1園（中心）。可利用「台北市公立及非營利幼兒園招生e點通」線上查詢登記資料審核狀態、抽籤結果，以及辦理線上報到或放棄作業。

教育局說明，115學年度招生對象的適齡幼兒為年滿2歲至入國民小學前，除須設籍在北市，還需與父母一方、直系血親尊親屬或監護人共同設籍於同一戶。（編輯：蕭博文）1150120