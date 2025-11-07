北市公共意外險契約出狀況 議員稱傷者無法請款

（中央社記者劉建邦台北7日電）議員稱北市府對運動場館投保公共意外險，民眾至游泳池運動滑倒受傷後無法請領保險，發現是公共意外險契約出狀況，質疑市府失職。體育局表示正與保險公司協商要求處理。

民進黨台北市議員許淑華今天在市議會定期大會質詢，台北市政府依法從2月起對轄管79處運動場館投保公共意外責任保險，卻發生契約有問題，導致民眾在運動場館受傷卻無法申請理賠。

許淑華表示，依市府資料，有7案保險公司不願理賠，事發地點分別5件在游泳池、1件在百齡壘球場、1件在台北體育館，經查發現是北市體育局與保險公司簽訂公共意外責任保險的契約出狀況。

廣告 廣告

許淑華說，認為北市體育局是矇眼簽契約，未看清楚保險公司提供契約內容，因契約提到在游泳池內造成使用者受傷或死亡是不用負擔賠償責任，認為是無效保單。

許淑華表示，針對7件無法向保險公司請款的案件，有5件在市府轄管游泳池，市府花錢跟保險公司簽保單繳保費，卻無法協助受傷民眾申請保險，市府根本失職。

許淑華說，5件在游泳池發生意外，傷者都是上班族或長輩，其中1名民眾7月赴游泳池運動卻因步道高低落差滑倒骨折送醫，後續醫療費達新台幣11萬餘元，卻因公共意外責任保險契約出狀況，導致後續無法請領。

體育局長游竹萍在議會大會答詢回應，此公共意外險契約確實有問題且不合理，已持續跟業者協商，目前業者仍不同意出險，13日將再次協商，一定會依契約要保險公司處理，且不排除與業者重簽契約。

許淑華要體育局應持續協助已受傷市民申請理賠，並提出解套方案，並要法務局協助擬定北市府各場所公共意外責任保險定型化契約，讓其他市府局處有依循規範。

體育局透過文字回應表示，針對保險公司未理賠游泳池受傷案，會持續協調要求理賠，並配合法務局注意保險契約內容，保障民眾權益。（編輯：張銘坤）1141107