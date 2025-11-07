北市公共意外險有「游泳池除外條款」 5泳客受傷骨折求償無門

為了保障民眾在公有體育場所的運動權益，北市府向保險公司簽訂「公共意外責任保險單」，不過日前有民眾向民進黨台北市議員許淑華陳情，保單內容竟有「游泳池」的排除條款，導致至今有5名泳客骨折受傷後，竟無法獲得理賠。體育局長游竹萍表示，已向保險公司重新簽訂無排除泳池條款的新保險，因保單內容未獲賠償的民眾也正在調解當中。

許淑華指出，北市府體育局向民間保險公司簽訂公共意外險保單，投保範圍包括「七虎公園游泳池」等79個體育局管理的公園、球場類型的運動場所，保障民眾在這些場域活動時若不慎受傷，能獲得基本的意外險理賠。保險時間為114年2月1日至115年1月31日，每一個人體傷責任600萬元、每一意外事故體傷責任3000萬元、每一意外事故財物損失責任400萬元。

針對台北市體育局對部分運動場域投保的「公共意外險」，游泳池被保單列為「除外責任」不予賠償一事，體育局長游竹萍（右）表示，已向保險公司重新簽訂無排除泳池條款的新保險，因保單內容未獲賠償的民眾也正在調解當中。（丁上程攝）

不過「魔鬼藏在細節裡」，七虎公園游泳池今年已發生5起泳客意外受傷的事件，其中還有人不幸骨折，未料他們向兆豐產險申請理賠時，居然遭到拒絕，一問之下，才知道體育局當初簽的保單條款第五條「除外責任」第十二項「被保險人因所有、使用或管理游泳池所致第三人體傷、死亡或第三人財物毀損滅失之賠償責任。」

許淑華質疑，體育局轄下的運動場所。許多都有游泳池的設施，結果在與民間保險公司簽訂保險契約時，卻未注意到游泳池「除外責任」條款，質疑相關人員未認真審閱保單條款，疏漏、便宜行事，簽下對泳客如此不平等的無效合約，「犯下這個匪夷所思的低級失誤，人民如何相信蔣市府的施政能力？」

有關保險未理賠游泳池案件，北市體育局表示，會持續與保險公司協調要求理賠，亦會配合法務局注意保險合約之內容，以保障消費者權益。

