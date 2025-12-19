北市公告地價又漲3.9% 101連13年蟬聯地王

大都會區房價高漲，根本原因在於土地成本昂貴。台北市政府公布明(2026)年作為地價稅課徵基礎的公告地價，平均調升3.9%，使得地價稅同步上漲。其中占全市約57%的自用住宅戶，平均每戶1年地價稅將增加約198元；其餘43%的非自用土地，因適用較高累進稅率，實際稅負增幅將明顯高於自住戶，影響程度不容小覷。

依現行地價稅制度，自用住宅用地稅率為千分之2，非自用土地則自千分之10起跳，最高可累進至千分之55。即使位於相同地段、持有相同面積，非自用土地的稅負至少為自用土地的5倍以上；若持有土地面積較大，稅率更可能累進至最高級距，實際影響將反映在明年11月寄發的地價稅稅單上。

在高價地段方面，信義計畫區的台北101大樓，明年公告土地現值為每平方公尺211萬2,000元，換算每坪約698.2萬元，連續第13年蟬聯台北市地王，同時也是全台地王。排名第2的國泰置地廣場，公告土地現值每平方公尺202萬6,000元、每坪約669.8萬元，一連3年穩居地后。站前商圈的新光摩天大樓則以每平方公尺200萬元、每坪約661.2萬元，位居全市第3名。

從區段分布來看，公告地價呈現「多數上調」格局。全市5,012個地價區段中，有4,715個區段、約94.1%上揚，270個區段、約5.4%持平，僅27個區段、約0.5%下跌。12個行政區公告地價全數上調，其中南港區在公共建設推動與產業發展帶動下，平均增幅達5.28%，為全市最高；文山區平均提升4.98%，也高於全市平均水準；大安區增幅約3.06%，相對溫和，顯示成熟市中心區價格變動趨於穩定。

至於作為土地增值稅課徵基礎的公告土地現值，則較2025年下降0.31%。台北市地政局指出，此一調整反映近1年市場交易降溫，其中住宅區段下滑0.58%，商業及工業區段上漲0.46%，不同使用型態呈現分歧。

地政局表示，公告地價與土地現值是由地價評議委員會綜合考量市場變化、整體經濟情勢、民眾負擔能力後審慎評定，未來將持續觀察不動產市場動態，作為後續制度檢討的重要依據。

