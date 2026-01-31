北市公告消費爭議黑名單 蝦皮賣家、 Klook客路都上榜

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市法務局公布去年第4季消費爭議申訴案件中，拒不出席協商的不友善業者，共有142家業者缺席消費爭議協商會議，前三名為蝦皮賣家、滿場娛樂有限公司、 Klook 客路，其中「老菸槍雙人組」演唱會延期未積極辦理退票之爭議，法務局已將主辦單位「滿場娛樂」以詐欺罪嫌函送刑事偵辦，並要求 Klook 平台積極協助退票。

法務局表示，根據台北市消費者保護自治條例第 25條第1款規定，無正當理由未派員出席協商會議之業者，北市府得於網路或媒體公告，今天公告第4季經通知卻無故不到場協商的的企業名單前3名，分別是蝦皮賣家12次、滿場娛樂10次、Klook客路5次。

法務局分析，蝦皮賣家遭訴爭議主因，為消費者收受商品有瑕疵或收到與訂單不符之商品；就蝦皮賣家消極出席協商會議情形，法務局將促請蝦皮電商研議採取對其平台使用者之其他不利措施，透過公私協力共同消彌個人賣家漠視消費者權益行為。

至滿場娛樂、Klook客路則集中在「老菸槍雙人組」演唱會延期未積極辦理退票之爭議；該案法務局已將主辦單位「滿場娛樂」以詐欺罪嫌函送刑事偵辦，並要求 Klook 平台積極協助退票。

此外，法務局亦函請金融監督管理委員會轉請「銀行商業同業公會全國聯合會」，在民眾申請信用卡爭議帳款程序時給予正確及必要協助；臺北市文化局則針對主辦單位滿場娛樂規避調查之行為，已依法裁處新台幣10 萬元在案。

法務局強調，針對無故缺席、未積極妥適處理爭議之業者，將依規定公告，必要時將發動聯合稽查，或邀請業者到「市政府喝咖啡」命業者提出精進說明及改善方案，敦促業者積極出席市府召開之協商會議提高消費爭議妥處機會，以維護消費者權益。

