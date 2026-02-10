北市公園內遇怪男疑試圖抱小孩 父母驚嚇報警提告

台北市 / 綜合報導

有媽媽在網路上PO文，昨(9)日下午5點多，跟丈夫一起帶小朋友到台北市內湖區的公園玩耍，沒想到一名陌生男子，突然跑上溜滑梯，手還伸向小朋友，疑似要將她抱走，過程中雙方爆發拉扯，小朋友被波及嚇得當場嚎啕大哭。警方後續雖然在附近發現男子，並將他帶回派出所，媽媽嚇得連覺都睡不好，將對男子提出強制及傷害告訴。

灰衣男子快步穿越馬路，神情看似有些緊張，白衣女子，保持一段安全距離，跟在後頭並拿起手機，想要拍下他的模樣，因為男子稍早在公園，一度想將白衣女子的小孩抱走。

記者羅立安說：「男子當時來到公園，就直直朝他們一家人靠近，沒想到男子到了這邊還直接爬上溜滑梯，直接伸手想要把小朋友抱走。」當事媽媽說：「是嚇到，所以我們先把小孩抱走之後，我們就下溜滑梯，然侯他還是，就是跟在我們旁邊，先出聲制止他，就是叫他不要再靠近，可是他就是一直，跟著他們。」

社區公園傳出疑似擄童，附近家長也有點憂心，事發在台北市內湖區，9日下午5點多，康姓男子突然朝溜滑梯靠近，還伸手疑似要抱走小朋友，媽媽拉了一旁的滑板車試圖抵擋，男子失控雙方爆發拉扯，爸爸見狀上前阻止，不料卻波及到小朋友，造成頭部紅腫，而男子則是落荒而逃。

額頭左上方腫了好大一塊，小朋友無辜的模樣，讓父母看了好心疼，所幸經過評估沒有大礙。當事媽媽說：「他主要是一開始想要主動靠近小朋友，但是我不知道他是要幹嘛，騷擾他還是要擄人，就很可怕，還是他要做傷害，就是其他傷害行為，就不知道為什麼他要靠近他抱他。」

警方後續也在附近找到男子，並將他帶回了解事發經過，不過遇上這種事情，媽媽晚上也睡不好，也決定對康姓男子，提出強制及傷害告訴。

原始連結







