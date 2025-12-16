北市公園處三年狂掃67項大獎！ 以「共同創造」升級80座公園





近三年來，公園處共完成80處新建與整建工程，累計改善面積達222,455平方公尺。在推動公園改造的過程中，公園處強調與市民「共同創造」的理念，透過多場次工作坊與說明會，將改造成果與地方歷史紋理、文化故事及環境需求深度結合：

氣候韌性：以文化、豐年及同德公園為例，在凝聚社區共識後，導入下凹式綠地、透水鋪面、雨水花園等LID（低衝擊開發）設施，有效降低都市熱島效應，並在暴雨期間發揮防洪減災功能，使公園成為提升城市氣候適應力的重要基地。

生態鏈結：內湖117綠地改造保留既有喬木、引入原生植物，成功營造鳥類、昆蟲與兩棲類的自然棲地，讓公園兼具「綠色鏈結」與「生態教育」功能。

特色遊戲場與地標維護：提升全齡休憩品質

公園處共新建及整建41座公園遊戲場，並以在地特色為主題進行創新：

全齡挑戰：新生公園設置「森林休憩攀爬設施」，以樹屋為主題，適合13歲以上青少年及成年人進行冒險挑戰。

地標修復：承載歷史記憶的圓山自然景觀公園摩天輪，已於114年展開油漆整修工程，讓這座特色地標重新煥發光彩。

獲獎肯定：國際花藝與公廁改造皆獲大獎

公園處不僅在硬體設施上精益求精，在環境管理與美學設計上也屢獲國際肯定：

城市品牌躍國際：城市花卉品牌「花IN台北」於2025年勇奪雪梨設計獎年度最佳設計、羅馬設計獎等四項國際金獎，成功將城市公共空間轉化為融合花卉景觀與生活美學的城市舞台，每年吸引超過400萬人次參觀。

公廁升級有感：自112年啟動的「優質公園公廁計畫」，以「乾淨、安全、友善、美感」為核心，已完成34座流動廁所轉型為景觀公廁，並完成9座固定公廁改造，這項計畫亦榮獲5項大獎。

行道樹專業管理：近三年推動「臺北市行道樹五年期程修剪計畫」，全面導入專業的「全樹型修剪」方式，已完成4萬3千餘株修剪，有效兼顧樹木健康、公共安全與城市景觀。

公園處處長藍舒凢表示，未來將持續以前瞻思維推動公共空間升級，打造更安全、便利與具韌性的城市環境，讓臺北邁向真正宜居的城市。

