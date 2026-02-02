北市公園處傳授「防蟲秘笈」 辣椒水、啤酒變身天然農藥





想讓自家的田園基地生機盎然，病蟲害防治是每位綠手指的必修課！臺北市政府公園處推廣「田園城市」多年，近期特別揭露「友善環境」的防蟲管理心法。專家強調，防治不代表「徹底消滅」，而是透過「預防」與「控制」達成生態平衡。利用辣椒水、啤酒及黏蟲紙等手邊隨處可得的材料，就能有效應對潛葉蠅、黑守瓜與蝸牛，讓市民在享受農耕樂趣的同時，也能吃得安心、守護土地健康。

兩大管理心法：從「徹底消滅」轉向「友善共存」

過去病蟲害防治常依賴化學藥劑，但這往往會傷害環境與人體。公園處辦理的《田園昆蟲辨識與病蟲害防治》課程中，特別建立兩個正確觀念：

預防勝於治療（物理阻隔）： 選擇適合在地環境的作物、保持正確的種植間距、及時修剪枯葉與雜草，並清理廢棄雜物堆。簡單的物理操作能削減病蟲害的藏匿空間，讓作物從根本長得強壯。

精準控制（環境友善）： 當病蟲害發生時，先辨識敵軍身分。是屬於真菌病毒類的「病害」（如白粉病、炭疽病），還是吸食汁液的「蟲害」（如蚜蟲、介殼蟲），再採取對應手段。

大自然的神奇工具：廚房物資變身園藝助手

課程中，專家帶領志工實地翻找害蟲蹤跡，並示範如何利用天然材料進行管理：

1.辣椒水： 噴灑在葉面，能有效對付令人頭痛的潛葉蠅。

2.啤酒： 獨特的香氣是吸引蝸牛的絕佳誘餌，能將其引誘至陷阱中捕捉。

3.黃色黏蟲紙： 利用昆蟲趨色性，精準捕捉專吃瓜葉的黑守瓜。

4.辨識益蟲： 提醒園丁並非所有昆蟲都有害，維持生態多樣性才能讓田園基地健康循環。

專家提醒：健康田園是舒壓與交流的綠色空間

公園處表示，田園城市不只是產地到餐桌的教學場域，更是鄰里交流、增進身心靈健康的場域。透過專業課程的傳遞，民眾能以更永續的方式投入綠色生活。

學習資源： 如果想精進「綠手指」技能，歡迎搜尋「田園銀行網路平台」下載「田園城市經營手冊」，內含豐富的種植技巧與經營小知識。

掌握了預防與天然防治的秘笈，病蟲害不再是農耕的夢魘。利用理解昆蟲的知識來保護作物，不僅能迎來大豐收，更能為城市留下一片綠色淨土。

