北市公布生鮮蔬果檢驗農藥殘留結果 錢都「青江菜、白蘿蔔」等6種農藥超標

台北市衛生局今公布抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥結果，有6件不符規定，其中錢都日式涮涮鍋市民大道店的青江菜、白蘿蔔農藥超標。北市衛生局提供



台北市衛生局今日（12/18）公布抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥結果，共計抽驗52件蔬果產品，檢驗結果6件產品不符規定，包括錢都日式涮涮鍋、東和蔬果行、松江市場2攤販都上榜。其中錢都日式涮涮鍋市民大道店的青江菜、白蘿蔔農藥都嚴重超標，衛生局已命抽驗地點立即下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，則已移請所轄衛生局處辦。

為維護民眾食用生鮮蔬果安全，北市衛生局定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，今年10月共計抽驗52件蔬果產品，檢驗結果有6件產品不符規定，不合格率11.5%。

廣告 廣告

北市衛生局指出，6件不符規定產品分別為「錢都日式涮涮鍋市民大道店」的青江菜和白蘿蔔、「松江市場B-3攤」的西芹和花椰菜、「松江市場34號攤」的地瓜葉、「東和蔬果行」的蚵白菜，商品各自檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

台北市衛生局今公布抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥結果，有6件不符規定，其中錢都日式涮涮鍋市民大道店的青江菜、白蘿蔔農藥超標。北市衛生局提供

北市衛生局食藥科長林冠蓁說明，針對不符規定產品，衛生局已命抽驗地點立即下架、不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，則移請所轄衛生局處辦，若來源屬於台北市者，一旦經調查確認違規屬實，則依違反食品安全衛生管理法之規定處辦。

此外，北市衛生局也已通知台北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第一次違規，錄案加強抽驗；第二次違規，停止供應一個月。若違規達第三次，將廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，且停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

林冠蓁也指出，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

台北市政府衛生局114年10月生鮮蔬果抽驗結果不符規定名冊。北市衛生局提供

更多太報報導

快訊∕央行不鬆綁房市信用管制 不動產貸款總量回歸銀行自行控管

《黑白大廚2》76歲侯德竹「超神背景」胡錦濤也盛讚 韓網全驚呆：活歷史

不良一族尋書記！前黑幫老大從國中學歷拚上名校 50歲日讀17小時衝司法考試