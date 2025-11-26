北市公布酒駕累犯 這人拒測罰54萬元最多

▲台北市交通事件裁決所公布第85次公告酒（毒）駕及拒測累犯名單。（圖／翻攝自交通局酒駕累犯公布專區）

[NOWnews今日新聞] 台北市交通事件裁決所公布第85次公告酒（毒）駕及拒測累犯名單，計有33名，其中酒（毒）駕累犯2次者有22名，3次以上者有10名，拒測累犯3次以上者有1名，合計33名（姓名、照片及違法事實詳如附件），北市累計已公布2,186人次（2,031名）。 本次公告名單罰鍰最高者為連志文，酒駕拒測累犯3次處罰鍰54萬元。

裁決所指出，連志文酒駕拒測累犯3次處罰鍰54萬元，機車駕照處禁考5年，罰鍰未繳納已移送強制執行；累犯次數最多者為李許彰及劉瀚文，酒駕累犯4次，2人汽車駕照處禁考3年，罰鍰部分2人酒測值皆超過0.25mg/L涉公共危險罪，由警方移送司法機關辦理。本次公告名單中25名案件已結案，2名申請分期繳款，餘6名未結案者全數移送強制執行，移送金額120萬8,400元。

裁決所特別提醒民眾，有酒駕違規行為車輛牌照一律吊扣2年；累犯者處以高額罰鍰，按前次罰鍰金額加罰9至18萬元；因而肇事致人重傷或死亡，得没入該車輛；年滿十八歲同車乘客同罰最高處罰鍰1萬5,000元。

裁決所表示，酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕累犯公布專區。裁決所呼籲，飲酒「不」開車出門、飲酒次日宿醉「不」駕車、席間飲酒「要」找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！



