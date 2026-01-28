北市公布酒駕累犯30人名單 有人拒測4次遭罰72萬

台北市交通事件裁決所今（28）日公布北市第87次酒駕累犯30人名單，其中累犯2次者有18人、3次以上者有9人，登上榜首的是李顯泰拒測累犯4次罰鍰高達72萬元。

台北市交通事件裁決公布第87次酒駕累犯30人名單。（圖／翻攝畫面）

裁決所新聞稿指出，第87次公告酒、毒駕及拒測累犯名單計有30名，其中酒、毒駕累犯2次者有18人，3次以上者有9人，拒測累犯2次者有2人，3次以上者有1人，合計30人姓名、照片及違法事實全部於網站公布，北市累計已公布2248人次共2088人。

本次公告名單罰鍰最高者為李顯泰，酒駕拒測累犯4次處罰鍰72萬元，機車駕照處禁考5年，罰鍰未繳納已移送強制執行，累犯次數最多為何曜勝及吳國輝，酒駕累犯5次，2人機車駕照處禁考3年，何男罰鍰27萬元未繳納已移送強制執行，吳男罰鍰部分酒測值超過0.25mg/L涉公共危險罪，由警方移送司法機關辦理。

廣告 廣告

裁決所統計，本次公告名單中23人案件已結案，1人申請分期繳款，其餘6人未結案者全數移送強制執行，移送金額總計162萬元；裁決所呼籲，飲酒「不」開車出門、飲酒次日宿醉「不」駕車、席間飲酒「要」找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

影/苓雅夜市警匪追逐！酒駕男逆向遭破窗 吞7.3萬罰單

台北酒毒駕大公開 他拒測3次挨罰54萬、2人累犯4次

累犯酒駕又毀1名國家人才！金門優秀女師慘死 悲傷故事曝