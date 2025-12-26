北市公布114年中藥抽驗結果出爐 何首烏、天花片違規

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】為維護民眾購買中藥材的衛生安全，臺北市政府衛生局執行114年中藥專案抽驗計畫至本市中藥販賣業藥商、中醫醫療機構，抽驗市售中藥材共計55件，除依「中藥材飲片之標籤或包裝應標示事項處理原則」查核標示外，也針對品質進行檢驗，依藥材屬性檢驗項目包含藥材鑑定、重金屬、二氧化硫、農藥殘留及黃麴毒素。經查核55件中藥材產品標示皆符合規定，其中1件「何首烏」及2件「天花片」經衛生福利部食品藥物管理署鑑定檢驗指標成份及基原不符規定，另外續驗天花片二氧化硫含量檢出441 ppm及579ppm不符限量基準（400ppm），已移請來源廠商所轄衛生主管機關依法核處。

中藥材來源不一及習用名稱差異 應正確確認與鑑別

市售中藥材來源不一及習用名稱差異，以致中藥材有同名異物或同物異名的現象，甚至有混淆誤用的情形。基於民眾用藥安全的考量，藥材的選用必須藉由中藥材的外觀與顯微鏡鑑別，確認正確的基源，以達應有的臨床療效。

而中藥材摻雜異物的情形，屬藥事法所稱「劣藥」，依藥事法第21條第3項及第90條規定，製造或輸入劣藥者，可處新臺幣10萬以上5,000萬元以下罰鍰；販賣、供應或調劑者，可依同法處新臺幣3萬以上2,000萬元以下罰鍰。

掌握「停、看、聽、選、用」口訣 維護安全用藥

臺北市政府衛生局提醒，選購與使用中藥材時，務必遵守「停、看、聽、選、用」五大安全口訣：

「停」偏方 ：避免使用來路不明的偏方或未經檢驗的中藥材，亦勿攜帶國外未檢驗產品回台分享，以免危害健康。

「看」中醫 ：身體不適時，請至合法中醫院所就診，由專業中醫師診療，切勿自行用藥。

「聽」仔細 ：依照中醫師或藥師的指示服用，不得任意增減劑量或與他人共用藥材。

「選」合格 ：務必至領有藥商許可執照的合格店家購買中藥材，避免在網路或不明管道購買。

「用」對藥：使用前確認包裝標示完整，包括：品名、重量、廠商、地址、製造／有效日期、批號、產地、炮製方式、保存方式及注意事項等，以為維護自身及家人用藥安全。

