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北市公幼教師甄選54名 4/17前上網報名
臺北市115學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選，今天(14日)起至4月17日下午3時30分受理網路報名，並於5月23日舉行初試，6月27日舉行教保員甄選複試、6月28日舉行教師甄選複試，簡章已公告在於臺北市教育局官網。
臺北市教育局說明，115學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選預定錄取普幼組教師36名、特幼組教師18名、契約進用教保員57名；預定初試錄取普幼組教師108名、特幼組教師54名、契約進用教保員228名參加複試。其中，普幼組及特幼組教師甄選應考人成績經採計英語能力始達初試錄取成績者，採外加名額。甄選會得視學校或幼兒園實際出缺情形酌予調整錄取名額，並依報名人數及實際錄取名額調整初試錄取名額。
臺北市教育局表示，聯合甄選初試已開放網路報名，免經初試的應考人須在4月15日前完成線上報名，並到報名網站查看審查結果。應考人於登錄系統填寫報名資料、列印繳費單並完成繳費後，始為完成初試報名手續。有意願報考者請務必詳閱簡章「貳、報名資格」，並自行確認是否符合報名資格；初試報名不辦理書面證件審查，但在複試報名時，應檢具相關證件上傳至報名網站並接受資格審查，未符資格者，即取消參加複試資格且不退費。
臺北市教育局指出，今年公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選初試試題題型皆為選擇題，普幼組教師及教保員考科分為「幼教基本知能」及「幼教專業知能」，成績各佔50％，考生得視需求同時報考，初試成績將雙邊採計；特幼組教師考科分為「幼教基本知能」及「特教專業知能」成績各佔50％。
複試則依報考類別分別應試，教保員甄選複試採口試方式辦理，教師甄選複試採教學演示及口試方式辦理。為減輕應考人攜帶大量教具往來奔波的辛勞，教師甄選複試所需教學素材由主辦單位統一提供，複試教案則依教育部106年8月1日施行《幼兒園教保活動課程大綱》編寫。
臺北市教育局表示，關於115學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選報考資格、報名方式、考試時間、地點等詳細資訊，可上臺北市教育局官網查詢聯合甄選簡章和相關公告。
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