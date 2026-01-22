北市公廁管理 清潔問題最敏感

台北市環保局列管6933座公廁，民國111年配合中央政策推廣公廁QRCode即時通報機制，讓民眾意見能「直達」管理單位，讓管理不再有死角。（張珈瑄攝）

隨著公廁普及，民眾對公廁的要求從「有得上」轉變為「上得舒適」。台北市環保局列管6933座公廁，自民國111年配合中央政策，推廣公廁QRCode即時通報機制，去年共蒐集2836件民眾回饋，其中民眾對於異味、地面髒汙等清潔問題最為敏感，其次是馬桶、水龍頭等設施能否正常使用。

統計數據指出，廁所異味、地面髒汙或垃圾溢滿等清潔衛生問題占34％、965件；馬桶阻塞、水龍頭損壞或門鎖故障等狀況占29％、820件；衛生紙、洗手乳等備品補充速度不足占15％、425件。有15％、426件民眾回饋對掃碼給予「正面讚賞」，留言感謝清潔人員辛勞；人員管理與態度不佳、硬體建議與隱私問題分別占4％、115件和3％、85件。

廣告 廣告

環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，過去民眾遇到問題往往求助無門，現在透過公廁入口處QRCode，意見能「直達」管理單位，民眾意見化身為管理單位的「數位巡檢員」，一旦接獲清潔或耗材不足通知，清潔人員能迅速反應；若遇硬體故障，維修單位也能精準掌握地點，讓管理不再有死角。

環保局去年邀請日本知名公廁管理企業「Amenity株式會社」代表董事山戶伸孝來台分享，透過跨國經驗交流，不僅啟發北市公廁管理單位對於「科學化清潔」的認識，更期望將日本「預防勝於治療」的管理思維導入台北，從源頭減少異味與設備故障。

上班族楊先生說，原先不知道有QRCode通報機制，因為通常使用公廁都是臨時性，就算看到環境髒亂，頂多當作運氣不好、下次不要再來，不過，有通報機制也不錯，下次遇到廁所故障、髒亂情況會反映。