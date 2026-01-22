北市公廁QR Code一年蒐集2836件回饋 這幾項最惹民怨

為加強北市列管公廁管理，北市環保局推廣公廁QR-Code即時通報機制，去年共蒐集2836件民眾回饋。（張珈瑄攝）

為加強北市列管公廁管理，北市環保局推廣公廁QR-Code即時通報機制，去年共蒐集2836件民眾回饋，統計分析顯示，隨著硬體設施普及，市民對公廁的要求已從「有得上」轉變為「上得舒適」，民眾對於異味、地面髒污等清潔問題最為敏感，其次則是馬桶、水龍頭等硬體設施是否能正常使用，顯示「即時清潔的頻率」與「故障修復的速度」，為影響民眾如廁體驗最關鍵的指標。

環保局說明，根據數據，「環境清潔衛生問題」占34％、965件，包括異味、地面髒污或垃圾溢滿等，顯示「即時清潔的頻率」仍是民眾最有感的指標；「設施損壞與故障」占29％、820件，如馬桶阻塞、水龍頭損壞或門鎖故障，這類硬體問題若未能快速修復，將直接影響使用功能；另有關衛生紙、洗手乳的補充速度「備品不足與缺失」占15％、425件；有高達15％、426件的民眾掃碼給予「正面讚賞」，留言感謝清潔人員的辛勞；「人員管理與態度不佳」與「硬體建議與隱私問題｣則分別占4％、115件和3％、85件。

數據分析顯示，民眾對於異味、地面髒汙等清潔問題最為敏感，其次則是馬桶、水龍頭等硬體設施是否能正常使用。（北市環保局提供／張珈瑄台北傳真）

環保局表示，在管理機制上，過去民眾遇到問題往往求助無門，現在透過公廁入口處的QR-Code，意見能「直達」管理單位，讓民眾的意見化身為管理單位的「數位巡檢員」，一旦接獲關於清潔或耗材不足的通知，清潔人員能迅速反應；若遇硬體故障，維修單位也能精準掌握地點，「即時處理機制」縮短了公廁從髒亂損壞到恢復整潔的時間差，讓管理不再有死角，而是即時動態的優化回饋。

環保局去年也與台灣衛浴文化協會合作，邀請日本知名公廁管理企業「Amenity 株式會社」代表董事山戶伸孝來台專題演講，山戶伸孝分享日本公廁管理的先進理念，強調從「日常維護」、「深度清潔」到建立系統化的「公廁健檢制度」的重要性。

環保局表示，透過跨國經驗交流，不僅啟發北市公廁管理單位對於「科學化清潔」的認識，更期望將日本「預防勝於治療」的管理思維導入台北，從源頭減少異味與故障的發生，全面提升如廁水準，「不只求有，更求好」是未來政策的核心，未來公廁政策將不僅止於硬體更新，更著重於「軟體服務」的細緻度，各公廁管理單位也可納入未來公廁服務品質考量。

