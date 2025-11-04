北市公托監視器備份僅45天 挨批

托嬰中心虐嬰、狼師案頻傳，台北市社會局4日赴議會民政委員會工作報告，指公共托育中心監視器雲端備份規畫儲存45天，遭議員質疑容易超過黃金追訴期，至少應擴充至60天。（張珈瑄攝）

近年托嬰中心虐嬰、狼師案頻傳，監視器影像保存期限引發關注。台北市社會局4日至議會民政委員會工作報告，議員顏若芳、林珍羽關心公共托育中心監視器雲端備份進度，發現僅備份儲存45天，遭質疑容易超過黃金追溯期。委員會第一召集人許淑華最後裁示，社會局2周內必須確認儲存期限從45天擴充至60天及相關經費，並於12月底前完成建置。社會局回應，尚需研議設備容量等問題，將再與電信業者溝通。

社會局長姚淑文昨指出，北市公辦民營托嬰機構的監視器異地儲存案，已於10月底完成建置、驗收87處，11月開始運作，儲存天數高於中央「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」規定的30天，可儲存達45天。

顏若芳表示，45天的影像儲存時間完全不敷所需，托嬰中心幼兒大多處於牙牙學語的階段，遇到問題毫無自主反映能力，不當對待案件爆發多仰賴外界或家長敏銳觀察，從事發到遭揭露的黃金追溯期很容易就超過45天，屆時關鍵證據恐怕早已石沉大海，應擴增到至少60天。

她舉例，民國112年內湖某托嬰中心3月爆發虐嬰事件後，5月調查時監視器畫面早已毀損；去年培諾米達幼兒園虐童案，爆發時加害人也已有多年犯行紀錄，顯見45天影像儲存期限的保護傘根本不足。

林珍羽質疑，45天根本無法把案件調查完畢，如果家長超過45天才發現問題，是不是就無法查出事實；許淑華也認為，台北市年輕夫妻大多將小孩送托，但小孩不會表達，等到父母親發現問題再調閱監視器幾乎都引發爭議，她強調預算不是問題，市府二備金7億元目前還有5億元，可動用二備金處理。

委員會最後決議，要求社會局與電信業者於2周內確認公托監視器雲端備份，從45天擴充至60天及相關經費，並於12月底前完成建置。

社會局回應，依中央法規規定，托嬰機構現場影音資料至少保存30天，中央已把雲端備份納入《兒童托育服務法》草案，雖然法令尚未通過，不過，北市已先委託電信業者建制雲端備份儲存45天、11月開始啟用，至於能否保留至60天尚需考量設備容量，將再與電信業者溝通。