北市公有停車場調整 3月月票販售時程

因應農曆春節假期，避免民眾連假期間擔心繳費問題，台北市交通局停車管理工程處二十二日宣布，調整三月份公有路外停車場月票販售時程，特別採取身障優先提前購及一般月票延後繳兩大便民措施。

第一，符合身心障礙者優先購買，對象就是領有身心障礙專用停車位識別證者（包含自行駕駛，以及陪伴人載送設籍北市高中職以下經鑑定為智能、視覺、肢體、身體病弱、多重障礙及自閉症者）。販售時間提前至二月十一日至十九日辦理，讓符合資格者提早完成購票安心過年。

廣告 廣告

北市停管處指出，第二，一般月票（線上登記抽籤），維持原訂時程，二月五日至二十日下午二點為止線上登記，並於二月二十日下午三點辦理抽籤。考量春節假期因素，繳費期限特別延長至二月二十五日凌晨為止。

提醒有意購買月票的人留意調整時間，若有疑問請至官網停車月票登記暨抽籤查詢。