北市公立幼兒園教唱中共建黨歌曲？教育局澄清：僅歌名相同

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台北市政府外觀。廖瑞祥攝



台北市一所公立幼兒園近日遭家長檢舉，指稱園方要求學童在畢業典禮前練唱中共建黨百年宣傳歌曲《把未來點亮》，引發外界關注。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑日前表示，相關案件已請教育部轉請台北市教育局了解處理。不過，台北市教育局今（6/12）日澄清，此案經查屬於「烏龍陳情」，幼兒園實際選用的畢業歌曲與檢舉內容所指稱歌曲僅是「歌名相同」，指控與事實不符。

陸委會發言人梁文傑昨（6/11）日表示，接獲家長檢舉指出，台北市某公立幼兒園要求學童在畢業典禮前學唱包含《把未來點亮》在內的歌曲，而該曲被指與中共建黨百年相關宣傳歌曲名稱相同，因此已請教育部轉請台北市教育局查明，並等待教育局回應處置結果。

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對此，台北市教育局今日發布說明指出，今年5月接獲教育部國教署轉知相關陳情後，即依程序展開調查並向陳情人回覆結果。教育局表示，經查證後確認，本案所稱「台北市公立幼兒園教唱畢業兒歌，是中共建黨百年紀念歌」並非事實，屬於「烏龍陳情」。

教育局進一步說明，幼兒園實際選用的畢業歌曲與陳情內容所指稱歌曲僅有歌名相同，無論歌詞、作曲者或演唱者皆不相同，因此相關指控與事實「明顯不符」。不過，教育局並未公布實際歌曲細節，也未透露涉及的是哪一所公立幼兒園。

教育局強調，公共事務討論應建立在事實基礎上，以免以訛傳訛、誤導大眾視聽。針對外界關切的相關爭議，教育局已完成事實釐清，並向陳情人說明調查結果。

對於此事，民進黨立委沈伯洋今日出席公開活動時表示，相關討論其實已持續一段時間，相信第一線教師有時只是透過網路尋找適合作為教學或活動使用的流行歌曲，不一定了解所有歌曲背後的細節與背景。

沈伯洋認為，政府有責任事先向教育現場提供明確資訊與指引，包括目前有哪些風險、相關規範為何，讓第一線教師有所依循。他認為教育局等主管機關應事先告知相關注意事項，建立明確標準，協助教師在教學與活動安排上有所參考，避免類似爭議再度發生。

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