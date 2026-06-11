北市公立幼兒園遭爆教唱中共百年黨慶歌…梁文傑「已請教育局處理」：家長有疑慮就要改正

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有幼兒園家長近日在社群媒體爆料，指控北市一所公立幼兒園要求孩子在畢業典禮前學會唱慶祝中共建黨百年、歌頌中共偉大的「紅色洗腦歌」。陸委會副主委兼發言人梁文傑今（11）日在例行記者會中表示，陸委會一個多月前也曾接獲民眾陳情舉報，因該案涉及台北市公立幼兒園，陸委會已請教育部透過台北市教育局了解處理。梁文傑也強調，只要家長對歌詞有疑慮，園方就應該「比較虛心地處理」。

有媒體在陸委會例行記者會中提問指出，有幼兒園家長在社群媒體發文爆料，園方要求孩子在畢業典禮以前學會唱中國歌曲，甚至還包含慶祝中共建黨、歌頌中共偉大的紅色洗腦歌，詢問陸委會看法。

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梁文傑回應表示，關於這個幼兒園所謂教唱中共建黨百年歌曲一事，其實陸委會在一個多月前也有接到民眾陳情舉報。

梁文傑指出，因為這起事件涉及的是台北市公立幼兒園，因此從陸委會的角度來講，已經請教育部，並透過台北市教育局去了解處理，「但目前並沒有得到具體的答案」。

梁文傑說，目前大概了解的情況是，現在有一些公司會把幼兒兒歌做成帶動唱影片，再提供給幼教機構，包括幼兒園在內，作為教唱或帶動唱使用。

梁文傑指出，這些教唱影片很多直接使用中國大陸的幼兒歌曲，「因為可能是沒有版權的東西」。他提到，這次看到的就是所謂某國際教育機構提供的幼兒教唱帶。

梁文傑表示，這首歌表面上看起來好像沒有問題，但實際上有其特殊背景。他舉例，歌詞中提到「有你就有溫暖、有甜蜜的夢想」，看起來似乎沒有問題，但實際上這個「你」指的就是中國共產黨；歌詞中的「幸福就是有你陪我在身旁」，講的也是中國共產黨。

梁文傑說，這首歌其實就是為了中共百年黨慶所寫的歌，但一般幼兒園老師未必知道這首歌的由來，「我不相信他們知道」，因此陸委會也不責怪幼兒園老師。

不過，梁文傑強調，只要民眾有檢舉，或者家長對這些歌詞有疑慮，他認為幼兒園方面就應該比較虛心地處理。

梁文傑也說，不需要去爭論老師知不知道、老師有沒有責任，「這些真的都沒有意義」。他指出，如果沒有人檢舉，老實講陸委會也不曉得這首歌的背景；但只要有人檢舉提出來，且有憑有據，「那就要改正」。

梁文傑最後表示，這是一個每一所學校都應該有的態度。至於本案具體最後結果，陸委會仍在等待台北市教育局給予最後的處理結果。

（圖片來源：放言記者拍攝、三立新聞網）

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