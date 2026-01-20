北市公立幼園 5/25起線上招生

台北市教育局昨（二十）日宣布，一一五學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心，將於五月二十五日至二十九日辦理全面網路招生作業，五月二十五日上午九點至二十七日中午十二點止，家長即可上網至「北市公立及非營利幼兒園招生e點通」網站登記，各園將於五月二十七日下午三點抽籤。

自二十七日下午三點三十分抽籤結束後，家長即可進行線上報到，可報到時間至五月二十九日下午四點止。北市教育局指出，招生對象為年滿二歲進入國小前適齡幼兒，除了必須設籍台北市，欲報名公立幼兒園者，幼兒需與父母一方、直系血親尊親屬或監護人共同設籍於同一戶。

一一五學年度公立幼兒園設有一百四十七校（園）、七百六十一班，核定招收二萬四百八十四名幼兒，非營利幼兒園則設有八十九園（中心）、核定招收七千七百九十九名幼兒，提供家長大量平價、優質及近便的教保服務。相關規定，自即日起公告於教育局官網最新消息（https://www.doe.gov.taipei）。