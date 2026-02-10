北市公費流感疫苗剩1.2萬劑！ 2／13前接種抽iPhone 17

台北市衛生局推出「打疫苗 抽好禮」活動，期限只到2月13日止。（示意圖／翻攝自photoAC）

春節連假將至，民眾聚會、往來頻繁，恐增加疾病傳播風險。台北市衛生局指出，北市公費流感疫苗僅剩餘約1.2萬劑，「打疫苗 抽好禮」活動期限只到2月13日止，獎項包括iPhone 17手機、家電及商品禮券等162個獎項，由於接種疫苗後約需2週才能產生足夠保護力，提醒民眾盡快完成接種。

台北市衛生局今天（10日）發布新聞稿指出，截至昨天（9日），台北市公費流感疫苗累計接種已逾77.3萬劑，新冠疫苗接種累計約16萬劑，北市公費流感疫苗僅剩餘約1.2萬劑。

衛生局說明，統計114年10月1日至115年2月2日，北市流感併發重症病例共56例，年齡介於未滿6歲至90多歲（6歲以下幼兒3人、65歲以上長者41人），8成以上未施打本季流感疫苗且具慢性病史，其中9例死亡個案年齡均為50歲以上。

衛生局提醒，長者及嬰幼兒為流感併發重症之高風險族群，家中有6個月以上至學齡前嬰幼兒之家長，應儘速帶孩子接種流感疫苗，未滿9歲兒童如果是首次接種流感疫苗的幼兒，接種完第1劑後，間隔4週需再接種第2劑，以獲得最佳保護力。

衛生局表示，孕婦於懷孕期間接種流感疫苗，亦可減少出生後6個月內嬰兒感染風險，學生族群可持補接種通知單至本市合約醫療院所接種流感疫苗；若無補接種通知單可請學校協助開立，寒假期間亦可持學生證及健保卡至就讀學校轄區之健康服務中心協助開立。

衛生局說，接種疫苗請記得攜帶健保卡及相關證明文件（如孕婦健康手冊、兒童健康手冊、嬰兒出生證明、原住民身分文件等）。相關疫苗接種資訊可至台北市政府衛生局網站「首頁/主題專區/公費流感疫苗及新冠疫苗接種專區」或洽12區健康服務中心諮詢。

