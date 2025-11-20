北市公費流感疫苗剩12萬劑 呼籲長者幼兒盡速接種

臺北市公費流感疫苗剩餘約12萬劑，呼籲符合接種資格者儘速接種

進入流感疫情高峰期，國內公費流感疫苗分階段陸續開打。臺北市衛生局指出，目前臺北市已接種65萬313劑流感疫苗，較113年同期接種量增加13%，但設籍臺北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。由於臺北市公費流感疫苗僅剩約12萬劑，衛生局呼籲長者、幼兒及慢性病患者等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。

臺北市衛生局疾病管制科張惠美科長說明，統計10月1日至11月16日，臺北市流感併發重症病例共30例，年齡介於未滿6歲至90多歲，9成以上未施打本季流感疫苗且具慢性病史，其中7例死亡，年齡均為50歲以上。接種疫苗不只保護自己，也可保護家人，學齡前嬰幼兒為流感高風險族群之一，提醒家中有6個月以上至學齡前嬰幼兒的家長，儘速帶家中寶貝接種流感疫苗，未滿9歲兒童如果是首次接種流感疫苗的幼兒，接種完第1劑後，間隔4週需再接種第2劑，以獲得最佳保護力。

廣告 廣告

張惠美科長表示，臺北市有超過350家合約醫療院所提供公費流感疫苗及新冠疫苗接種服務，臺北市立聯合醫院十二區院外門診部於11月每週六上午加開疫苗專診，提供流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗接種服務，免收掛號費，民眾可多加利用。有關疫苗接種資訊可至臺北市政府衛生局網站公費流感疫苗及新冠疫苗接種專區查詢，或洽詢12區健康服務中心。