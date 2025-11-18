北市公費流感疫苗剩12萬劑 籲老幼慢性病患者接種

（中央社記者楊淑閔台北18日電）台北市衛生局今天表示，迄今北市公費流感疫苗接種量較去年同期高，剩下12.3萬劑，但設籍北市65歲以上施打率僅40%、6歲以下幼兒僅49%，呼籲長者、幼兒、慢性病患者儘速接種。

衛生局發布資訊統計，截至17日，全市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較113年同期增加13%，但長者、幼兒接種率較低，呼籲連同慢性病患者儘速接種。

衛生局指出，10月1日至11月16日，北市流感併發重症病例共30例，年齡介於未滿6歲至90多歲，其中6歲以下幼兒2人、65歲以上長者24人，9成以上未施打本季流感疫苗且有慢性病史，其中7例死亡，年齡皆50歲以上。

衛生局提醒，未滿9歲兒童若是首次接種流感疫苗，接種完第1劑後，間隔4週需再接種第2劑。

衛生局補充，北市有超過350家合約醫療院所提供公費流感疫苗及新冠疫苗接種服務，台北市立聯合醫院12區院外門診部於11月每週六上午加開疫苗專診，提供流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗接種服務，免收掛號費。（編輯：李錫璋）1141118