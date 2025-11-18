北市公費流感疫苗只剩12萬劑 「三類人」再不打恐落空 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

天氣正式轉冷，疾管署預估最快12月上旬就會再有一波流感疫情上升，打疫苗手腳可得快！台北市衛生局今（18）日公布，截至11月17日止，台北市公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲長者、幼兒及慢性病患者等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。

台北市衛生局表示，統計10月1日至11月16日，台北市流感併發重症病例總計有30例，年齡介於未滿6歲至90多歲（6歲以下幼兒2人、65歲以上長者24人），值得注意的是，九成以上未施打本季流感疫苗且具慢性病史，其中7例死亡，年齡均為50歲以上。

廣告 廣告

根據台北市衛生局統計，台北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較去年同期接種量增加13%，不過，設籍台北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。

台北市衛生局表示，接種疫苗不只保護自己，也可保護家人，尤其，學齡前嬰幼兒為流感高風險族群之一，提醒家中有6個月以上至學齡前嬰幼兒之家長，儘速帶家中寶貝接種流感疫苗，未滿9歲兒童如果是首次接種流感疫苗的幼兒，接種完第1劑後，間隔4週需再接種第2劑，以獲得最佳保護力。

另一方面，疾管署下午也在例行疫情記者會表示，截至11月17日，全台公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，近期氣溫變化明顯，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。

照片來源：示意照／翻攝自Pixabay

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

日本有事「流感暴衝1.5倍」！ 疾管署發話行前快做一事

反常！今年腸病毒入冬才「流行」 疾管署曝背後元凶

【文章轉載請註明出處】