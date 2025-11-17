北市公車乘客摔傷年均破200件 議員喊載客獎金誘發搶快

台北市公車乘客摔傷件數年均逾200件，猛起急煞、乘客未上下車即開動的申訴成案件數更年破400件。台北市議員林亮君17日指出，駕駛長疾駛搶快問題可能是「載客獎金」制度導致，呼籲交通局盡速檢討，輔導業者採用更能保障乘客安全，獎勵穩定駕駛長的敘薪、獎勵制度。（本報資料照片）

台北市公車乘客摔傷件數年均逾200件，猛起急煞、乘客未上下車即開動的申訴成案件數更年破400件。台北市議員林亮君17日指出，駕駛長疾駛搶快問題可能是「載客獎金」制度導致，呼籲交通局盡速檢討，輔導業者採用更能保障乘客安全，獎勵穩定駕駛長的敘薪、獎勵制度。交通局回應，目前北市15家客運業者中，還有7家採用載客獎金，會再與業者們討論並介入輔導，不過也會尊重業者的組織經營與效益管理。

林亮君今於交通部門質詢時指出，台北市公車乘客摔傷件數過去兩年平均逾200件，案件數今年第1至3季較去年同期增加，此外易導致乘客受傷的猛起急煞、乘客未上下車即開動的申訴成案件數，民國112年467 件、113年406件，114年截至第3季有302件，數據顯示北市公車乘客安全問題在這近年間，並無顯著改善。

林亮君揭露，駕駛長容易疾駛搶快，除了怕脫班或是道路問題導致外，也有可能是「載客獎金」制度促成。載客獎金是指駕駛長當班只要載超過一定的人次即可累積獎金，此後載愈多領越多，讓載客數與獎金形成正比。

林亮君說明，一般來說站牌等待的乘客數會隨「時間」累積，但當前車因故拖延，前車可以載到的乘客就隨著時間延長累積更多，於此同時前車與後車的班距縮小，後車可以載到的乘客跟著變少，為了逃離沒客人載的窘境，後車只能選擇超車或壓車，以校正班距，增加載客量。

林亮君點出，載客獎金制度雖有提升載客量的效果，但制度本身懲罰了「穩定行駛」的駕駛長，同時獎勵「搶快、壓車」等破壞穩定的駕駛行為，「為什麼駕駛長時常會猛起步，因為他們被迫要搶乘客。」她要求交通局應介入輔導，於明年底前更為更合理的敘薪、獎勵制度，例如給予平穩駕駛長獎金，讓乘客有安全的乘車環境。

公運處長李昆振表示，目前北市15家客運業者中，還有7家採用載客獎金，明年還有1家會取消。交通局長謝銘鴻則說，早年他當公運處長時業者開始為了提升載客數，推出載客獎金，如今社會的價值觀改變，他自己也很好奇已取消載客獎金業者的動機與降低事故成效，再與業者們討論並介入輔導，不過也會尊重業者的組織經營與效益管理。

