北市公車事故4年暴增逾百件 議員促提高安全評鑑比重（示意圖，shutterstock／達志）

台北市公車事故層出不窮，從民國110年至113年事故件數，已從200多件暴增至300多件，市議員鍾佩玲指出，即使市府推動各項交通改善措施，並將反映駕駛是否為安全駕駛的標準，包括行車肇事率、違反道交條例案件納入公車評鑑指標，但比重僅占整體評鑑約32％，無法完整反映行人及乘客的安全狀況，要求提高比重。交通局回應，將增加比重。

鍾佩玲今在交通部門質詢時表示，市府近年推動各項交通改善措施，包括調撥車道、號誌調整，並加強駕駛員訓練、改善駕駛工作環境，此外今年欣欣客運駕駛疑行經斑馬線時未停等，也未做指差確認，撞死乳癌治療權威醫師周佳正，市府因此加強稽查指差確認，並把指差確認納入公車評鑑指標內。

廣告 廣告

交通部門質詢。（邱芊攝）

鍾佩玲指出，但事故仍不減反增，據統計，北市公車事故數量110年232件、111年242件、112年344件、113年340件，4年間從200多件暴增至300多件，另外受傷人數，也從110年的134人，113年已增至228人。

鍾佩玲說，現行公車評鑑報告中，無法完整反映行人及乘客的安全狀況，其中在114年第1期的公車評鑑報告中，指標共5大類、26項指標、總權重100％，其中行車肇事率、重大違規、違反道交條例、車內外安全等指標，都是直接反映駕駛是否為安全駕駛的重要標準，但加起來的比重僅有32％，其餘68％則為硬體、服務品質等。

鍾佩玲也指，113年的審計報告中指出，截至113年底，北市3390輛公車僅有246輛有裝設ADAS（先進駕駛輔助系統），比例約7.17％，今年3月公運處卻發新聞稿需宣布車輛都已安裝完成，好奇背後原因。鍾佩玲最後要求交通局，提出具體措施降低公車事故發生件數，並調整年度評鑑指標。

公運處長李昆振回應，公車事故件數中，有涉及到疫情前後班次減少，因此還需要再比對，也會把關於行車安全防治的部分增加比重，至於ADAS裝設期程，是因為考量到設施確實能防止事故發生，所以加快裝設速度，於今年全部裝完。

更多中時新聞網報導

吳宗憲羅志祥 鄰居兼球友私交好

曾敬驊拚獎 槓金士傑黃秋生

裁判變球員？傳陳建仁選中研院長