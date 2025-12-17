北市公車停讓行人再起步「卻輾斃單車婦」地點在死者工作補習班大樓附近

社會中心／台北報導

台北市中正區發生公車車禍，74歲徐姓婦人騎單車過馬路被捲入車底，無生命跡象送醫不治。（圖／翻攝畫面）

台北市昨（16）日晚間發生一起公車輾斃單車騎士的死亡車禍。一輛大南汽車223路公車當時行經重慶南路一段與忠孝西路一段路口時，先是停在行人穿越道旁禮讓大批行人，隨後公車起步，卻疑似因視線死角，不慎擦撞並將同向右側一名騎乘腳踏車的徐姓婦人（74歲）捲入車底。徐婦被救出時，已無生命跡象，雖經緊急送醫搶救，仍宣告不治。

台北市消防局於昨晚18時40分許獲報，指重慶南路與忠孝西路路口發生嚴重公車與單車碰撞事故。消防隊員趕抵現場，發現徐姓女單車騎士受困在公車車底，隨即協助脫困，但徐婦被救出時已無呼吸心跳，緊急被送往台大醫院急診室搶救，但最終仍因傷勢過重回天乏術。

警方調查，趙姓公車司機當時沿重慶南路往南方向行駛，在行經忠孝西路口時，配合法規停讓行人，而在行人通過後，趙男踩下油門準備起步時，疑似未注意到右側出現的徐婦，導致徐婦連人帶車被捲入車底輾斃。據了解，死者平時在車禍地點附近的商業大樓擔任補習班清潔工，案發前剛從補習班下班離開，不料之後竟遭遇死劫。

目前，趙男已被警方帶回偵辦，全案將依過失致死罪嫌移送法辦。至於詳細的事故發生原因、公車起步時是否確實未注意右側車況，以及肇事責任歸屬，仍有待警方進一步測繪與調查釐清。

